La Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina y muy pronto iniciará la fiesta futbolera más grande del planeta. Naturalmente, muchos fanáticos aprovechan esta temporada para disfrutar videojuegos de futbol en compañía de sus amigos, ¿y qué mejor que aprovechar Xbox Game Pass para jugar sin costo adicional?

Lamentablemente, y en plena fiebre mundialista, Electronic Arts dio a conocer que una popular entrega de su icónica serie EA Sports FC tiene los días contados y muy pronto dejará de estar disponible en el catálogo del servicio de suscripción. A continuación, explicamos de qué título se trata y hasta cuándo estará disponible en el programa.

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EA Sports FC 24 dejará de estar disponible en Xbox Game Pass

Los suscriptores de la iniciativa de Microsoft saben muy bien que, con excepción de los títulos first-party, la mayoría de los juegos tienen fecha de caducidad. Esto significa que tarde o temprano cederán su lugar y desaparecerán del servicio, lo que obliga a los jugadores a comprar la versión completa para continuar con su sesión.

Tristemente, estamos una vez más ante este escenario. Esta semana, Electronic Arts actualizó su sitio web oficial (vía True Achievements) y reveló que EA Sports FC 24 abandonará la librería de EA Play.

Debido a que este programa se incluye sin costo en todas las membresías de Xbox Game Pass Ultimate, esto significa que el popular simulador de futbol también dejará de estar disponible en el servicio de Microsoft. Los suscriptores activos tienen hasta el 14 de julio de 2026 para descargarlo y probarlo sin cargo extra.

Electronic Arts guardó silencio sobre los motivos por los que decidió retirar EA Sports FC 24 de su servicio, pero es probable que se deba a que el juego ya cumplió con su ciclo útil de vida. Para contextualizar, esta entrega debutó en septiembre de 2023 y se unió a Xbox Game Pass en junio de 2024.

Aunque los fanáticos de este juego estarán tristes de saber que muy pronto perderán la oportunidad de jugarlo mediante su membresía mensual, al menos aún podrán disfrutarlo durante las fiestas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, vale la pena recordar que su secuela, EA Sports FC 25, aún está disponible en EA Play y, en consecuencia, en el nivel Ultimate del programa de Microsoft.

EA Sports FC 24 dejará de estar disponible en EA Play y Xbox Game Pass el próximo 14 de julio de 2026

El Plan Familiar de Xbox Game Pass no existe por culpa de EA

Para muchos jugadores, tener acceso a la librería de EA Play es uno de los mejores beneficios adicionales de Xbox Game Pass Ultimate. Al final del día, el servicio de Electronic Arts incluye títulos muy queridos por la comunidad, como Star Wars Jedi: Survivor, The Sims 4, Mass Effect Legendary Edition y, por supuesto, EA Sports FC 24.

El problema es que dicho programa podría ser la razón por la que el plan familiar, que permitiría a los jugadores compartir su membresía con otras personas, aún brilla por su ausencia.

A pesar de que esta iniciativa se puso a prueba en algunos países, jamás se materializó. Un informe reciente de Jez Corden, editor de Windows Central, reveló que eso se debió a que EA “odiaba la idea por completo”, lo que obligó a Microsoft a dar vuelta a la página y abandonar el proyecto.

Se reporta que el plan familiar de Xbox Game Pass no existe por culpa de Electronic Arts

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