XBOX Game Pass se mantiene como una de las mejores ofertas de gaming gracias a su nutrido catálogo de juegos y sus recientes ajustes de precio. Microsoft busca el mejor balance entre calidad y precio, pues sabe que de eso depende que los usuarios de XBOX Series X|S y PC se suscriban.

La compañía también sabe que el contenido es lo más importante para llamar la atención de los jugadores, así que preparó una atractiva alineación de juegos para junio. Los suscriptores podrán disfrutar aclamados JRPG, títulos deportivos y una llamativa selección de juegos independientes.

No todas son buenas noticias, pues varios juegos también abandonarán el catálogo de XBOX Game Pass y PC Game Pass muy pronto, así que lo mejor es darles una oportunidad antes de que sea demasiado tarde.

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Estos juegos llegarán a XBOX Game Pass y PC Game Pass en junio de 2026

Junio será un mes lleno de sorpresas por descubrir para los usuarios del servicio. Uno de los agregados más llamativos para XBOX Game Pass es Persona 5 Royal, el aclamado JRPG de ATLUS que se podrá volver a disfrutar con una suscripción. Es considerado uno de los mejores juegos de su género y la entrega más popular de la serie derivada de Shin Megami Tensei, así que vale la pena probarlo.

Los fans del deporte también tendrán un pretexto para renovar su suscripción, pues Undisputed se unirá al catálogo. Por si no lo sabes, se trata de un simulador de boxeo desarrollado por Steel City Interactive. Ofrece combates realistas y una alineación muy interesante de boxeadores de diferentes épocas.

Como cada mes, los lanzamientos de día 1 no podían faltar. En esta ocasión, Starseeker: Astroneer Expeditions debutará directamente en el servicio y ofrecerá una aventura espacial que se puede disfrutar en modo cooperativo.

Otros juegos que vale la pena tener en la mira son Herdling y Total Chaos, que ofrecen una aventura donde hay que guiar una manada de criaturas mágicas y una aventura de terror psicólogico ambientada en una isla abandonada, respectivamente.

XBOX Game Pass sumará otros prometedores juegos independientes a su catálogo, como Solarpunk, Beastro, Frog Sqwad y Junkster. Abajo están todas las novedades que recibirán los suscriptores Ultimate y Premium del servicio.

Xbox Game Pass tendrá una atractiva selección de juegos para iniciar junio

Ultimate:

Solarpunk (8 de junio)

Beastro (11 de junio)

Frog Sqwad (11 de junio)

Starseeker: Astroneer Expeditions (11 de junio)

Junkster (16 de junio)

Premium:

Herdling (4 de junio)

Total Chaos (4 de junio)

Undisputed (8 de junio)

Persona 5 Royal (9 de junio)

¿Qué títulos tienen los días contados en el servicio?

Como te reportamos con anticipación, varios juegos desaparecerán muy pronto de XBOX Game Pass, así que los suscriptores tienen pocos días para darles una oportunidad y conocer interesantes propuestas. La mayoría de ellos están basados en franquicias de mucho renombre, como Jurassic Park, Las Tortugas Ninja, Scott Pilgrim y Warhammer 40,000.

Microsoft confirmó que serán 5 juegos los que desaparecerán de su servicio para consolas y PC el próximo 15 de junio. Abajo está la lista con los títulos:

Quedan pocos días para disfrutar atractivos juegos en XBOX Game Pass

Jurassic World Evolution 2

Lost in Random: The Eternal Die

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition

Po último, la compañía recordó que el XBOX Game Showcase 2026 está a la vuelta de la esquina e incluirá anuncios muy llamativos. Por supuesto, habrá sorpresas y revelaciones para el servicio de suscripción.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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