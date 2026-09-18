En días recientes han circulado rumores preocupantes sobre el futuro de XBOX Game Pass. Fuentes aseguran que Microsoft prepara cambios radicales para el modelo de negocios de su servicio y que existe la posibilidad de que retire los estrenos de día 1 en algún momento de 2027.

La información causó tanto revuelo que la misma XBOX habló sobre el tema, pero sin aclarar del todo qué sucederá con Game Pass en el futuro. De hecho, generó más confusión sobre sus planes con los lanzamientos de día 1 más allá de 2026.

Ahora, una fuente confiable se unió al debate para aclarar un poco toda la información que hay al respecto. Aseguró que, efectivamente, Microsoft prepara cambios para XBOX Game Pass, pero tranquilizó a los jugadores preocupados.

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Microsoft prepara cambios para XBOX Game Pass, ¿el servicio se quedará sin estreno de día 1?

Desde que Asha Sharma tomó las riendas de la compañía, XBOX Game Pass ha sufrido cambios importantes que, hasta ahora, han favorecido a los usuarios. Sin embargo, reportes señalan que las próximas modificaciones al servicio eliminarán importantes beneficios, como acceso sin costo a la nube y los estrenos de día 1.

Alexander Cope y Jez Corden, periodistas de Windows Central, han estado pendientes de los rumores sobre XBOX Game Pass y PC Game Pass. Compartieron las recientes declaraciones de la compañía, en las que promete que no habrá cambios respecto a los lanzamientos de día 1 ya anunciados para el servicio.

Las fuentes enfatizaron que XBOX negó los rumores, pero reconoció que Game Pass tendrá cambios en un futuro cercano. También creen que su mensaje insinúa que podría haber menos estrenos de día 1 o algunas modificaciones a este beneficio tan llamativo.

Por supuesto, los periodistas también compartieron sus hallazgos al respecto. Están convencidos de que Microsoft sigue “explorando activamente cambios” para su servicio y que, incluso, podría tener en cuenta algunas de las modificaciones reveladas en la filtración.

Lo realmente importantes es que Cope y Corden aseguran que actualmente “no existe ningún plan para eliminar por completos los lanzamientos de día 1″ de XBOX Game Pass Ultimate. Sin embargo, alertaron que sí habrá cambios.

XBOX Game Pass sufriría cambios, pero no perdería su beneficio más llamativo

¿Qué cambios podría anunciar XBOX para su servicio?

XBOX no ha dado pistas sobre los posibles cambios que Game Pass podría recibir en 2027; sin embargo, Cope y Corden especularon al respecto. Creen que los lanzamiento de día 1 seguirán presentes, pero creen que la compañía podría modificar este beneficio tal como lo hizo hace meses.

Hay que recordar que los juegos de Call of Duty ya no llegarán directamente al catálogo del servicio, pues el servicio canibalizó las ventas de la saga y, además, esta decisión fue el pretexto ideal para reducir un poco el costo de XBOX Game Pass. Los periodistas creen que más franquicias podrían unirse a esta tendencia y dejar de ser estrenos de día 1.

“Creo que es probable que más franquicias como Call of Duty dejen de estar disponibles desde el primer día, incluso en XBOX Game Pass Ultimate. Quizás las franquicias más grandes podrían pasar a una categoría aún más cara, o venir con algún tipo de paquete adicional, como un paquete de televisión por cable”, explicó Cope.

Más franquicias importantes podrían abandonar el esquema de estrenos de día 1 en el servicio

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