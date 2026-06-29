XBOX Game Pass es un pilar esencial en la estrategia de Microsoft, así que es lógico que, como parte de la reestructuración que experimenta la división de videojuegos bajo la dirección de Asha Sharma, el servicio vea cambios importantes de cara al futuro para impulsar la rentabilidad y mantener un negocio saludable.

Dicho esto, un nuevo informe generó preocupación en la comunidad. Y es que se dice que la compañía pondrá fin a muchos acuerdos de terceros, lo que podría tener consecuencias significativas a largo plazo. En medio de la incertidumbre, surgieron nuevos informes que dan más contexto sobre esta situación.

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XBOX habría suspendido los acuerdos con estudios de terceros

En las últimas horas, se informó que Microsoft puso en pausa la firma de múltiples acuerdos de terceros en relación con XBOX Game Pass. Se dice que esta decisión forma parte de la reestructuración general que realiza la nueva directora Asha Sharma en su intento de mejorar la difícil situación financiera que vive la compañía.

La noticia provino de Fernando Rizo, exdirector de ventas y desarrollo comercial de Raw Fury, quien recientemente estuvo en una feria comercial en Italia. Según explicó en el último episodio del podcast The Business of Video Games, durante el evento escuchó a desarrolladores que afirman que Microsoft “les quitó el tapete debajo de los pies”.

Según la información, la casa de XBOX suspendió abruptamente los tratos de XBOX Game Pass que todavía estaban en una fase de negociación. También se indicó que tratos que estaban muy cerca de concretarse se pausaron indefinidamente, y ahora se desconoce si se retomarán en un futuro cercano.

Estos reportes generaron preocupación entre la comunidad de creativos y desarrolladores, quienes temen que sea más difícil llevar sus títulos al servicio de Microsoft o recibir financiación. Y sí, se cree que, en última instancia, esto podría provocar que el programa de paga reciba muchos menos estrenos third-party a lo largo del año.

La compañía guarda silencio sobre el tema, lo que genera más incertidumbre. Tampoco ayuda el hecho de que estos informes llegan en medio de rumores que señalan que numerosos estudios de XBOX se preparan para sufrir despidos masivos y, en el peor de los casos, cerrar sus puertas.

Ahora bien, ¿esto significa que se acabaron los acuerdos de terceros y que XBOX Game Pass tendrá mucho menos juegos? Parece que la situación está lejos de ser tan alarmante, pero aún hay muchas dudas en el aire.

Microsoft habría puesto en pausa los acuerdos de XBOX Game Pass con estudios de terceros, según informes

¿Microsoft dejará de financiar juegos third-party de XBOX Game Pass?

Ante los rumores iniciales, el medio Eurogamer se puso en contacto con Fernando Rizo para obtener más detalles sobre el tema. El ahora socio de la consultora comercial Caboodle señaló que no está al tanto de ninguna conversación interna de Microsoft, pero dijo que obtuvo la información de varios creativos third-party que estaban en proceso de firmar un trato.

“Hablé con varios desarrolladores que tenían acuerdos de XBOX Game Pass en diferentes etapas de negociación y a quienes les dijeron que los acuerdos estaban en pausa. Personalmente, no creo que esto signifique el fin de Game Pass ni nada por el estilo”, comentó Rizo.

El informante teoriza que Asha Sharma quiere garantizar que todos los estudios estén alineados con la nueva estrategia “antes de que el equipo de Game Pass vuelva a emitir cheques”. Recordemos que reportes anteriores señalaron que Microsoft gasta hasta $1000 millones de dólares al año para llevar títulos third-party a su servicio.

Jez Corden, periodista de Windows Central, también investigó sobre el asunto y afirmó que una “fuente de confianza” le dijo que “no hay planes generales para dejar de financiar los juegos de terceros en XBOX Game Pass”. Dicho esto, sí reconoce que algunos acuerdos se suspendieron o se cancelaron.

La reestructuración general de XBOX Game Pass sería un "reinicio" del servicio de suscripción

“Microsoft no publica ninguna novedad, pero una fuente fiable me dijo que mi análisis es correcto. No existen planes generales para dejar de financiar los juegos de terceros en Game Pass. Cualquier reciente paréntesis en las negociaciones gira en torno al cierre del ejercicio fiscal de Microsoft y al plan de ‘reinicio’ de XBOX”.

Si bien la situación luce menos preocupante gracias a la actualización de Fernando Rizo y el informe de Jez Corden, lo cierto es que aún hay muchas preguntas que generan preocupación. Previamente, se reportó que Asha Sharma y su equipo preparan más cambios para XBOX Game Pass.

Pero dinos, ¿qué opinas de este escándalo? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

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