Un rumor reciente asegura que XBOX Game Pass sufrirá cambios importantes a principios de 2027, concretamente entre febrero y abril. El reporte preocupó a muchos jugadores, pues se dice que el servicio perderá algunos de sus beneficios más atractivos, como los lanzamientos de día 1 y acceso al juego en la nube.

Desde su lanzamiento en 2017, el servicio ha evolucionado con cambios de todo tipo que han dividido la opinión de la comunidad. Microsoft ha hecho ajustes a su modelo de negocios para hacerlo rentable y, a la vez, conservar lo más posible su gran atractivo.

Los jugadores temen que XBOX Game Pass y PC Game Pass cambien tal como lo anticipan los rumores, así que un representante de XBOX salió a aclarar la situación, aunque también dejó más dudas en el aire sobre el futuro del servicio.

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¿Qué dijo XBOX de los rumores sobre Game Pass?

En años recientes, XBOX Game Pass ha pasado por cambios muy importantes. El servicio reestructuró sus planes y subió drásticamente de precio a finales de 2015, lo que provocó la molestia de sus usuarios. Las oleadas de desuscripciones llegaron pronto y XBOX tuvo que dar marcha atrás meses después, cuando Asha Sharma ya lideraba la división de videojuegos.

La directiva ajustó los precios de XBOX Game Pass y prometió que continuamente revisarían su oferta para ofrecer una experiencia accesible y justa a los jugadores. Esta semana, surgió un rumor sobre cambios radicales que llegarían a la plataforma en 2027.

Supuestamente, XBOX Game Pass dejará de ofrecer lanzamientos de día 1 en algún momento entre febrero y abril del próximo año. Como consecuencia, bajaría un poco su precio y, al mismo tiempo, aumentaría su cantidad de planes de suscripción.

Por otro lado, se dice que XBOX Cloud Gaming dejará de ser parte del servicio, pues el objetivo de Microsoft es vender paquetes de horas para acceder al juego en la nube. También estaría preparando la llegada de un plan de XBOX Game Pass con comerciales y la solicitada suscripción familiar.

Luego del revuelo que causó la información, un representante de XBOX decidió pronunciarse al respecto. Sin embargo, sus declaraciones dejaron más dudas que respuestas. Afirmó que constantemente experimentan con nuevas ofertas de XBOX Game Pass, con el objetivo de encontrar mejores alternativas para los jugadores.

Posteriormente, el representante se limitó a decir que, por ahora, no tienen ningún anuncio que hacer sobre el servicio. Esto generó incertidumbre en los jugadores, pues XBOX no negó posibles cambios para Game Pass en 2027.

“Probamos regularmente las diferentes ofertas de Game Pass y analizamos qué funciona mejor para los jugadores en distintos mercados. No tenemos ningún cambio que anunciar hoy ni planes que se hayan finalizado”, afirmó XBOX.

XBOX no disipó las dudas sobre el futuro de Game Pass más allá de 2026

¿El servicio de suscripción se quedará sin lanzamientos de día 1?

Uno de los atractivos principales de XBOX Game Pass son los estrenos de día 1, pues los jugadores pueden disfrutar títulos que acaban de debutar sin costo adicional. Si bien este beneficio es exclusivo de los suscriptores Ultimate y PC Game Pass, aún es una de las puertas más importantes de entrada a la plataforma.

En su comunicado, XBOX no aclaró si Game Pass se quedará sin estrenos de día 1 en algún momento de 2027 o posteriormente. Sólo garantizó que los juegos que ya fueron anunciados como lanzamientos de día 1 llegarán al catálogo sin falta.

“No hay cambios en los juegos anunciados previamente que llegarán a Game Pass Ultimate el primer día”, añadió la compañía. Esto también generó dudas entre los usuarios, pues es como si XBOX sugiriera que en algún momento los lanzamientos de día 1 dejarán de existir. Por ahora, no hay nada confirmado, así que tendremos que esperar a nuevas declaraciones de la empresa.

Los estrenos de día 1 podrían dejar de existir en XBOX Game Pass

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