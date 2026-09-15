Microsoft consentirá a los usuarios de XBOX Game Pass en la segunda mitad de septiembre y principios de octubre, pues añadirá juegos muy esperados al catálogo de su servicio. Gears of War y Minecraft, 2 de sus franquicias más icónicas, regresarán con nuevas entregas que se podrán disfrutar sin costo adicional con una suscripción.

XBOX Game Pass recibirá otros estrenos de día 1 y, además, varios de sus juegos ya disponibles ahora se podrán disfrutar con una suscripción Premium. Por si fuera poco, Microsoft también tiene una sorpresa para los usuarios del plan Essential.

La mala noticia es que el servicio de suscripción también perderá varios juegos a finales de septiembre. En esta ocasión, son 8 juegos los que tienen los días contados.

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XBOX Game Pass Ultimate, Premium y Essential recibirán estas novedades pronto

Septiembre y octubre son meses importantes para los fanáticos de XBOX, pues algunas de las franquicias más importantes de la compañía regresarán y sus nuevos títulos se podrán disfrutar sin costo extra en XBOX Game Pass. El debut más importante es Gears of War: E-Day, exclusivo que debutará a principios de octubre en Series X|S y PC.

A finales de septiembre, los usuarios del servicio también podrán disfrutar “gratis” lo nuevo de Mojang Studios: Minecraft Dungeons II, secuela del dungeon crawler que mejora en todos sus apartados. Otro estreno de día 1 es Well Dweller, un metroidvania ambientado en un universo de fantasía oscura.

Kernel Hearts, RPG con elementos roguelike, se lanzará directo en el servicio, así que los suscriptores de XBOX Game Pass Ultimate podrán conocerlo sin costo adicional. Mientras tanto, los usuarios Premium tendrán acceso a más juegos, entre ellos Call of Duty: Black Ops 6, Marvel Cosmic Invasion, Ninja Gaiden 4 Dune: Awakening, Planet of Lana II y Keeper.

Luego de una larga espera, XBOX se acordó de los usuarios con una suscripción Essential y los consentirá con Rematch. El título de futbol estará disponible a partir del próximo 25 de septiembre. Abajo está la lista completa de juegos que llegarán pronto a XBOX Game Pass:

XBOX Game Pass cerrará septiembre e iniciará octubre con novedades muy atractivas

Ultimate

Kernel Hearts (17 de septiembre)

Well Dweller (22 de septiembre)

Minecraft Dungeons II (29 de septiembre)

Gears of War: E-Day (6 de octubre)

Premium:

RuneScape: Dragonwilds (15 de septiembre)

Marvel Cosmic Invasion (16 de septiembre)

Planet of Lana II (16 de septiembre)

Routine (16 de septiembre)

Ultimate Sheep Raccoon (16 de septiembre)

Ninja Gaiden 4 (17 de septiembre)

Dune: Awakening (22 de septiembre)

Mad King Redemption (23 de septiembre)

Call of Duty: Black Ops 6 (25 de septiembre)

Keeper (2 de octubre)

Essential:

Rematch (25 de septiembre)

Estos 8 juegos desaparecerán del servicio muy pronto

Ahora están las malas noticias: 8 juegos se despedirán de XBOX Game Pass y PC Game Pass a finales de este mes. La lista no incluye ningún AAA, pero sí juegos AA e independientes que fueron muy bien recibidos por la crítica y los jugadores.

Uno de ellos es Atomfall, título de acción y supervivencia creado por Rebellion Developments. Los fans de Tomb Raider tienen pocos días para disfrutar Lara Croft and the Guardian of Light, spin-off a cargo de Crystal Dynamics.

Entre los juegos independientes más destacados están LITTLE NIGHTMARES 2 Enhanced Edition y Sifu, que obtuvieron reseñas muy positivas en su estreno. Los juegos de la lista de abajo dejarán de estar disponibles en el servicio el próximo 30 de septiembre:

Quedan pocos días para disfrutar aclamados juegos en XBOX Game Pass

Atomfall

Lara Croft and the Guardian of Light

LITTLE NIGHTMARES 2 Enhanced Editio n

Little Rocket Lab

Sifu

SOPA Tale of the Stolen Potato

Sworn

Terminull Brigade

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