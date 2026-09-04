Microsoft ya dejó atrás su infame campaña This is an XBOX, pero eso no significa que haya renunciado a su ambicioso plan de llevar los juegos y servicios de XBOX al mayor número de dispositivos posibles. Prueba de ello es que habilitarán su ecosistema de videojuegos en otra marca de televisores, lo que permitirá que más jugadores disfruten todo lo que ofrece XBOX sin la necesidad de tener una consola.

Por medio de un comunicado, XBOX confirmó una alianza con un importante fabricante de televisores y reveló que su aplicación estará disponible en sus equipos en algún momento de este año. De esta forma, los jugadores sólo necesitarán una TV compatible, un control y una suscripción a XBOX Game Pass para poder jugar.

La noticia llega en un momento un tanto inoportuno, pues XBOX anunció recientemente cambios a su servicio de juego en la nube, que es esencial para disfrutar su ecosistema directamente en una televisión.

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La aplicación de XBOX llegará a más televisores este año

XBOX quiere convertirse en la marca de videojuegos más grande la industria y, para ello, ha hecho de todo para llevar sus juegos y servicios más allá de las consolas de sobremesa. Gracias a su apuesta por el juego en la nube, ha conseguido que cada vez más personas disfruten su ecosistema sin la necesidad de tener un XBOX Series X|S o XBOX One.

Durante los últimos años, la compañía ha hecho alianzas con Samsung, LG y Hisense para llevar su aplicación oficial a una infinidad de televisores. Gracias a esto, cada vez más personas han podido disfrutar grandes franquicias de los videojuegos por medio de XBOX Game Pass y XBOX Cloud Gaming.

XBOX dio una buena noticia a quienes les entusiasma esta modalidad de juego, pues anunció que su aplicación ahora llegará a los televisores de TCL. La app estará disponible en equipos seleccionados en los próximos meses, aunque por ahora no hay una fecha exacta para su lanzamiento ni una lista con los televisores compatibles.

Jugadores de más de 25 países ahora podrán acceder al ecosistema de XBOX con sólo tener un televisor TCL compatible, y podrán disfrutar una enorme variedad de juegos por medio de la nube gracias a XBOX Game Pass.

“Queremos estar donde el mundo juega. Eso significa ofrecer a los jugadores más opciones sobre cómo y dónde jugar, facilitando el acceso a la experiencia XBOX. Llevar la aplicación XBOX a determinados televisores inteligentes TCL es un paso más en esa dirección. Juntos, estamos haciendo que los juegos de XBOX sean más accesibles que nunca”, afirmó la compañía en su comunicado.

Jugar XBOX en televisores TCL será posible a partir de este año

XBOX Cloud Gaming cambiará para siempre y el juego en la nube será menos accesible

Sin duda, la alianza con TCL es una excelente noticia para los jugadores que esperan la llegada de la app de XBOX a más televisores. Sin embargo, el anuncio llega en un momento polémico. Esta semana, XBOX anuncio que Cloud Gaming, su servicio de juego en la nube, tendrá nuevas limitantes a partir de noviembre.

Actualmente, los usuarios de XBOX Game Pass pueden usar Cloud Gaming de forma ilimitada, pero a finales de año tendrán una restricción de horas mensuales. En caso de que su tiempo de juego se acabe, tendrán que comprar paquetes de horas para seguir disfrutando sus juegos mediante streaming.

XBOX explicó que mantener su servicio de juego en la nube es cada vez más costoso, pues su número de usuarios y el tiempo que pasan en Cloud Gaming se incrementa de forma continua. Esta decisión afectará a las personas que suelen jugar directamente en una televisión, sin tener una consola. Abajo están las restricciones de horas que se aplicarán a partir de noviembre:

Jugar en la nube será menos accesible para los fans de XBOX a partir de finales de este año

Game Pass Ultimate: 15 horas

Game Pass Premium: 10 horas

Game Pass esencial: 5 horas

Es importante recordar que XBOX está haciendo pruebas con un plan gratuito de Cloud Gaming, que mostrará comerciales al momento en que los jugadores inicien una partida en la nube. Esta modalidad dará acceso sin costo a 1 hora de juego por sesión.

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