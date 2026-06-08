De nueva cuenta, XBOX da un giro de timón en su actual generación y esta vez es para el regreso de los juegos exclusivos.

Durante el XBOX Games Showcase, se anunció que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusividades de consola y jamás saldrán en PS5.

Sin embargo, hay otros títulos que sí se mantendrán como lanzamientos multiplataforma. ¿Qué sucederá a partir de hoy con este tipo de casos?

Matt Booty habló al respecto.

“Queremos que tengan una razón para comprar una XBOX”: Matt Booty

Durante su presentación en Gamertag Radio (vía Kotaku), Matt Booty, director de contenidos de XBOX Game Studios, habló sobre las exclusividades.

El directivo señaló que el objetivo es que haya contenido que solo se lance en su ecosistema de gaming para animar a los jugadores a ser parte del mismo.

En este caso, hay interés por conectar de nuevo con los usuarios de consolas y por eso Gears of War: E-Day este año y Clockwork Revolution en 2027 serán exclusivos de XBOX Series.

Al respecto, declaró:

“Queremos que la gente tenga una razón para unirse a XBOX. Queremos que tengan una razón para comprar una XBOX, una razón para ser fans de XBOX. Al mismo tiempo, queremos premiar a todos nuestros jugadores que llevan mucho tiempo con nosotros. Sabemos que las exclusivas son importantes. Por eso tenemos Gears en 2026, y Clockwork en 2027″.

Matt Booty, jefe de contenido de XBOX Game Studios

No hay nada definitivo y se analizará caso por caso, pero no habrá hype antes de tiempo

Posteriormente. Matt Booty reveló que, a partir de hoy, XBOX analizará sus lanzamientos y decidirá caso por caso si serán exclusivos del ecosistema o serán multiplataforma.

Uno de los aprendizajes de este periodo, según el directivo, es ser prudente con los anuncios, así que de ahora en adelante mostrarán las plataformas en que saldrá un juego solo hasta que se tenga la fecha oficial de lanzamiento, no antes:

“También queremos dejar claro que nuestros grandes juegos multijugador, servicio en vivo, van a seguir siendo multiplataforma. Si ya hemos prometido algo a los jugadores, vamos a cumplir esa promesa, ¿verdad? Y luego vamos a tomar la decisión correcta, no la decisión rápida.

Vamos a seguir pensando en esto de ahora en adelante. Y creo que saben tan bien como cualquiera que nuestro principio es que cuando anunciamos una fecha, queremos anunciar las plataformas. Así que será caso por caso, pero vamos a dejar claro que cuando tenga una fecha, tenga una plataforma y sabrán entonces cuál fue la elección”.

Gears of War: E-Day será exclusiva permanente de XBOX

¿Qué dice Asha Sharma sobre los exclusivos?

En marco de los anuncios que ya le dieron la vuelta al mundo del gaming, Asha Sharma, directora general de XBOX y el negocio de videojuegos de Microsoft, subió una publicación a su cuenta de X en la que menciona:

“Queremos que las personas elijan XBOX por sus excelentes juegos y experiencias. Eso también significa ofrecerte algo que fue creado específicamente para XBOX. Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de la consola XBOX”.

We want people to choose XBOX because of great games and experiences. That also means giving you something that was made for XBOX.



Gears of War: E-Day and Clockwork Revolution will be XBOX console exclusives! pic.twitter.com/M5UecUmjZ4 — ASHA (@asha_shar) June 7, 2026

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