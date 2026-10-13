Los fans de los RPG tienen una nueva oportunidad para disfrutar una de las aventuras más reconocidas de los últimos años. Metaphor: ReFantazio ya tiene un demo disponible para Nintendo Switch 2, así que los jugadores pueden probar gratis esta aventura antes de su lanzamiento oficial en la consola.

Un punto importante es que el demo ya se encuentra disponible en las tiendas digitales de Australia y Japón. Su lanzamiento en otras regiones se espera a lo largo de este 12 de octubre.

¿Qué incluye el demo de Metaphor: ReFantazio?

La versión de prueba se conoce como “Prologue Demo” y permite experimentar el inicio de la aventura. Aunque todavía no se han compartido todos los detalles de esta edición para Nintendo Switch 2, las versiones disponibles en otras plataformas permiten jugar las primeras 4 mazmorras.

Además, el demo de otras consolas permite transferir los datos de guardado a la versión completa. Por ahora, queda por confirmar si esta función estará disponible de la misma manera en la nueva versión para la consola de Nintendo.

Cabe mencionar que la prueba gratuita es una buena oportunidad para conocer el sistema de combate, explorar sus escenarios y descubrir la historia antes de decidir si vale la pena comprar el juego completo.

¿Te gustaría ver una secuela de Metaphor: ReFantazio?

Un RPG de fantasía con combates por turnos y acción en tiempo real

En Metaphor: ReFantazio, los jugadores se adentran en un mundo de fantasía donde sus habitantes deben enfrentar sus propios miedos y ansiedades. La historia gira alrededor de un torneo real en el que el protagonista busca convertirse en rey y cambiar el destino del reino.

Durante la aventura, será posible despertar poderes mágicos conocidos como “Arquetipos”, que permiten personalizar las habilidades del grupo y desarrollar distintas estrategias de combate.

La aventura también cuenta con un sistema de gestión del tiempo. Los jugadores pueden completar misiones, explorar mazmorras y buscar tesoros durante sus viajes.

Recordemos que el RPG de ATLUS recibió elogios por su narrativa, dirección artística y sistema de combate. En The Game Awards 2024, ganó 3 premios: Mejor RPG, Mejor Narrativa y Mejor Dirección Artística. Además, obtuvo una calificación de 94 en Metacritic para su versión de PS5.

¿Cuándo llegará Metaphor: ReFantazio a Nintendo Switch 2?

Quienes quieran continuar la aventura después de probar el demo no tendrán que esperar demasiado. Metaphor: ReFantazio llegará a Nintendo Switch 2 el 12 de noviembre.

¿Vas a descargar el demo para probar este RPG antes de su estreno? ¿Crees que la aventura de ATLUS merece una oportunidad en Nintendo Switch 2? Cuéntanos en los comentarios.

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