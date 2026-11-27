LO QUE DEBES SABER

Arkheron es un nuevo juego PvP disponible en Xbox Game Pass que permite que hasta tres jugadores participen con una sola suscripción

Gracias a un sistema Friend Pass, los jugadores que no tienen suscripción pueden unirse a las partidas de alguien que sí esté suscrito al programa de Microsoft

Los usuarios pueden comprar Arkheron por $24.99 USD tanto en consolas como en PC

XBOX Game Pass es una parte integral de la industria de los videojuegos, a tal punto de que incluso las compañías deciden lanzar sus juegos como estrenos de día 1 para llegar a una audiencia más grande. En particular, los títulos multijugador se benefician de ese modelo de negocio porque pueden atraer una mayor cantidad de jugadores.

En esa línea, sospechamos que un nuevo título PvP que acaba de incorporarse al catálogo el 27 de noviembre será del agrado de los fans por una simple razón: sólo es necesario tener una suscripción en el servicio de Microsoft para que hasta 3 jugadores puedan unirse a una sesión en línea y explorar una parte del contenido.

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Arkheron ya está disponible sin cargo extra en XBOX Game Pass y PC Game Pass

El programa de paga se actualiza cada mes con nuevas incorporaciones, así que los jugadores siempre tienen algo nuevo por descubrir. Los fanáticos de las experiencias multijugador deben prestar especial atención a Arkheron, que fácilmente se perfila para ser uno de los títulos en línea más originales de los últimos meses.

Para aquellos que no estén enterados, deben saber que este juego PvP con vista aérea presenta una extraña mezcla de mecánicas roguelike, Battle Royale e incluso shooters de extracción. Este título debutó bajo el modelo de acceso anticipado, así que los desarrolladores aún trabajan en él para mejorar la experiencia general.

Arkheron es creado por Bonfire Studios, una compañía que cuenta con veteranos de Blizzard que trabajaron en proyectos famosos como StarCraft, Overwatch, Diablo 3 y World of Warcraft. Si están interesados, deben saber que debutó como un estreno de día 1 en el servicio de Microsoft.

Así es, este videojuego multijugador está disponible sin cargo adicional en XBOX Game Pass Ultimate y PC Game Pass. Lo mejor es que sólo es necesario tener una suscripción para que hasta 3 jugadores lo prueben, pues existe un sistema llamado Friend Pass al más puro estilo de It Takes Two y Split Fiction.

Esta función permite que los jugadores que no poseen su copia de Arkheron o carecen de una membresía en XBOX Game Pass, puedan unirse a un grupo con un propietario del juego o un suscriptor del servicio de paga. Este sistema presenta su propia serie de limitantes, pero es una alternativa para quienes desean probar este título de Bonfire Studios.

La versión gratuita de Arkheron otorga acceso independiente al entrenamiento, y también permite que los jugadores se unan a partidas competitivas en 2 modos de juego: Ascension y Spires.

La compañía se comprometió a ofrecer el juego en XBOX Game Pass durante un período inicial de 3 meses, así que los nuevos fans tendrán tiempo suficiente para explorar todo lo que ofrece y descubrir si desean comprarlo una vez que deje de estar disponible sin cargo extra mediante el programa de suscripción.

3 jugadores pueden jugar Arkheron con una suscripción única de XBOX Game pass gracias al sistema Friend Pass

Los jugadores que deseen adquirir su copia para no depender del servicio de Microsoft, podrán comprar de Arkheron por $24.99 USD en consolas y PC. El título debutó para PC, XBOX Series X|S y PlayStation 5, y es compatible con la función de cross-play.

Más juegos llegaron a XBOX Game Pass durante noviembre

Sabemos que Arkheron apela a gustos muy específicos, por lo que no es experiencia para todos los tipos de jugadores. Por suerte, durante las últimas semanas llegaron títulos muy interesantes que seguramente cumplirá con las expectativas del resto de la comunidad.

Durante noviembre, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Motorslice, Black Jacket, Call of the Elder Gods y Paw Patrol: Dino World se unieron a los diversos niveles de XBOX Game Pass. Tristemente, también existe el otro lado de la moneda.

Experiencias como Aliens: Dark Descent, Moving Out 2, Totally Reliable Delivery Service, Kill It With Fire 2 y Star Trucker abandonarán la librería del programa de Microsoft a finales de este mes. Los jugadores tienen hasta el 30 de noviembre para explorarlos sin costo adicional.

Deberemos esperar para conocer la identidad de todos los títulos que se incorporarán a la colección de XBOX Game Pass y PC Game Pass durante el último mes del año; sin embargo, ya sabemos que Hela: Of Mice & Magic, Freestyle Football 2, There Are No Ghosts At The Grand y otros juegos llegarán al servicio en diciembre.

Hela: Of Mice & Magic y otros juegos se incorporarán al catálogo de XBOX Game Pass durante diciembre de 2026

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del nuevo estreno de día 1? ¿Te gustaría que más títulos adoptaran un sistema familiar al Friend Pass? Déjanos leerte en los comentarios.

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