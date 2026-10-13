Los jugadores japoneses tienen un nuevo favorito y el cambio ocurrió en la cima de una de las listas más seguidas por la comunidad. Una nueva encuesta de Weekly Famitsu reveló cuáles son los videojuegos más esperados del momento, con una sorpresa en el primer puesto (bueno, ni tanto) y varias novedades que llaman la atención.

Como seguramente sabes, el mercado japonés suele mostrar preferencias diferentes a las de Occidente. Por ello, los rankings de la popular revista permiten conocer qué franquicias generan mayor expectativa entre los jugadores de ese territorio y cómo cambian sus intereses con el paso de las semanas.

En esta ocasión, los votos se recibieron entre el 16 y el 29 de septiembre. Los resultados dejaron un cambio importante en el liderato: un clásico de Nintendo superó a Pokémon Winds / Waves y se convirtió en el juego más esperado de Japón.

¿Cuáles son los juegos más esperados del momento?

Llegó el momento de conocer las preferencias de los jugadores japoneses. La lista incluye 6 títulos para Nintendo Switch 2, 1 para Nintendo Switch y 3 para PlayStation 5, por lo que las consolas de Nintendo se mantienen por encima de su competidora.

Estos son los juegos más deseados en Japón:

[Switch 2] The Legend of Zelda: Ocarina of Time [Switch 2] Pokémon Winds / Waves [PS5] Persona 6 [PS5] Persona 4 Revival [PS5] Final Fantasy VII Rebirth [Switch 2] Dragon Quest Monsters: The Withered World [PS5] Grand Theft Auto VI [Switch] Dragon Quest Monsters: The Withered World [Switch 2] Final Fantasy Resonance [Switch 2] Xenoblade Genesis

Zelda supera a Pokémon y conquista el primer puesto

Como pudiste observar, The Legend of Zelda: Ocarina of Time consiguió el primer lugar. El remake del clásico de Nintendo llegará a Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre y finalmente logró superar a los próximos juegos de la franquicia de monstruos de bolsillo, que ocuparon el liderato durante varias semanas.

Por otro lado, el segundo puesto fue para Pokémon Winds / Waves, los próximos juegos principales de la popular franquicia de The Pokémon Company. Ambas entregas están previstas para 2027, aunque todavía no tienen una fecha exacta de lanzamiento. Su presencia en lo más alto demuestra que los fans japoneses mantienen enormes expectativas por esta nueva generación.

Finalmente, el tercer lugar fue para Persona 6, el próximo capítulo principal de la franquicia de ATLUS. El proyecto se mantiene entre los títulos más deseados por los jugadores japoneses, pero todavía no cuenta con una fecha de lanzamiento confirmada.

¿Cuál de estos juegos esperas con más emoción? ¿Crees que Pokémon Winds / Waves recuperará el primer lugar en la próxima encuesta? Cuéntanos en los comentarios.

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