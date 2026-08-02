Una franquicia deportiva sin entrega anual es algo raro, y más si se trata de EA Sports, pero, aunque no lo creas, existe. Se trata de UFC, el juego oficial de la marca de artes marciales mixtas más grande del mundo que recientemente estrenó su sexta entrega bajo el manto de la compañía norteamericana. EA Sports UFC 6 pasó 3 años en desarrollo, suficiente para pulir aquello que estuvo bien en el juego anterior, corregir errores y ofrecer nuevo contenido para un nicho entusiasta. ¿EA Vancouver lo consiguió? Te cuento a continuación.

La paciencia es una virtud

Lidiar con la licencia oficial de la UFC es difícil. Se trata de un deporte explosivo con dosis de adrenalina cortas, pero potentes. De hecho, la mayor parte del tiempo se dedica a construir el atractivo de los combates a través de conferencias escandalosas y polémicas, declaraciones incendiarias y un gran trabajo de mercadotecnia, pues a diferencia del box, es muy difícil ver una pelea prolongada; los competidores de MMA suelen morder la lona en cuestión de minutos y si no me creen, vean el fallido regreso de Conor McGregor hace unos días: un auténtico fiasco.

Por eso, desde que EA Sports obtuvo la franquicia de videojuegos, cada lanzamiento genera expectativas, pero también incertidumbre. ¿Cómo representar todo lo que rodea un evento de la UFC y ofrecer el suficiente contenido para los fans dentro de un ciclo que durará años? No se trata de Madden NFL o FC, que cada 12 meses tienen una nueva entrega.

Hubo quejas respecto al contenido de lanzamiento, el posterior y la vigencia hasta el lanzamiento de una nueva entrega en los primeros 5 juegos. Eso terminó, al menos por el momento.

EA Sports UFC 6 sorprende desde el inicio con mejoras en casi todas sus áreas que denotan un trabajo apasionado por llevar la furia del octágono hacia la comodidad de tu casa para que vivas noches dignas de un pago por evento.

UFC 6 luce increíble

Las MMA se consumen crudas y la brutalidad no se esconde

El primer cambio notable y sorprendente en EA Sports UFC 6 es el apartado gráfico. EA Vancouver dio el golpe que la franquicia necesitaba con un aspecto visual renovado y lleno de detalles realistas. Las versiones de cada peleador lucen lo más cercano posible a las contrapartes reales y no se diga aquello que sucede en el octágono.

Las animaciones faciales y de cuerpo son las mejores que ha tenido la IP hasta hoy, y esto se complementa a la perfección con el sistema de combate y las renovadas físicas de movimiento, algo que veremos después. Primero, encontramos presentaciones que, por fin, son capaces de generar esa adrenalina mientras se camina hacia el octágono con el rugido de la gente y los abucheos de quien te detesta.

El mejor juego de la UFC desde que EA tiene la licencia

UFC 6 logra transmitir a la perfección ese periodo tenso en la previa a un combate junto con la presentación de cada peleador. Si eres fan de las MMA, sentirás esa emoción cuando el personaje que creaste o tu ídolo real vayan en camino hacia el combate.

En el ámbito de la pelea, se procuró la mayor cantidad de animaciones realistas hasta la fecha. Un golpe bien acomodado se percibe a nivel visual y, en la mayoría de los casos, dejaron de ser las animaciones genéricas o extrañas de ediciones anteriores. A la par, las consecuencias de la pelea son perceptibles hasta en el mínimo detalle.

Un corte de ceja, un ojo morado o el párpado hinchado, la sangre que brota tras un impacto y que ensucia la lona, el sudor, vamos: hasta la gesticulación de los peleadores tiene otro nivel. Me sorprendió ver rostros de preocupación en aquellos personajes que estaban a punto de perder por la vía del KO, mientras observaba un rostro casi psicópata de aquel que entró en “la zona” y sabe que tiene que masacrar a su rival para reclamar la victoria.

Aquí no hay de otra: EA Sports UFC 6 es el juego que mejor se ve y se escucha en la historia de la franquicia. Ya sabemos que las IP deportivas suelen dar garbanzos de a libra, pero es satisfactorio atestiguar que EA Vancouver se puso las pilas y entregó un juego digno para el nicho, después de 3 años de desarrollo.

Las peleas pueden ser brutales

El momentum es real y sólo lo saben quienes lo han vivido

Es muy bonito que el apartado visual y de audio de UFC 6 sea top, pero al final, es un juego inspirado en un deporte de contacto y nada de lo anterior sirve si la jugabilidad es basura y las físicas no hacen justicia a la realidad de las MMA.

Tengo buenas noticias. La experiencia de juego es muy buena; a veces, roza con lo excelente y la respuesta del control es magnífica.

Aunque desde afuera se vea y se piense en las MMA como una especie de glorificación de peleas callejeras que duran minutos (contrastante con lo fino del box), la realidad es que se trata de una disciplina que involucra estrategia en todo momento y análisis exhaustivo del comportamiento del rival.

Combate táctico y espectacular

La lista de movimientos es impresionante. Conocerlos, dominarlos y ejecutarlos en el momento adecuado es una tarea gratificante, pues encuentra una correcta representación en el videojuego. Los desarrolladores fueron cuidadosos al trabajar con el estilo de cada peleador y esto resulta en que ningún combate se sienta igual. Descifrar los puntos débiles de tu rival se convierte en una tarea casi obsesiva, y encontrar el momento adecuado de atacar es, por demás, divertido. Misma situación ocurre con un golpe equivocado que te deja vulnerable a que el otro te parta la cara.

Los comandos se ajustaron para hacerlos más intuitivos y cada movimiento (ofensivo o defensivo) ejecutado bien se siente genial en el control y otorga plena satisfacción al ver cómo entra ese puñetazo, rodillazo o esa patada que pondrá a tu rival al borde del nocaut.

El ritmo de juego es el adecuado y expone desde el inicio que no se trata de un juego de peleas en el que te saldrás con la tuya apretando botones a lo estúpido. Por supuesto, hay cierta benevolencia para el jugador casual que únicamente busca pasar el rato y vivir la espectacularidad de la previa, la presentación y los combates, pero hay un mar de contenido y detalles para los entusiastas dispuestos a profundizar en cada apartado.

No hay mayor satisfacción que cuando un golpe entra y da en el blanco

En esta edición, EA Vancouver innovó con la inclusión de una barra que se llena poco a poco si haces correctamente los movimientos característicos de cada peleador, como la defensa y el contraataque de Max Holloway. Al llenarla, podrás activar un breve periodo que se llama “La Zona”, el cual ralentiza el combate y te permite asestar una serie de golpes devastadores o llaves para ganar ventaja en la pelea.

¿Se trata de un sistema que afecta o rompe el juego? No, desde mi experiencia. Primero, porque se trata de un periodo breve que sólo te permite dar algunos golpes certeros. Segundo, porque todo aquel que haya jugado algún deporte en conjunto o personal a nivel competitivo sabe de la existencia del momentum... lo ha experimentado. Hay algo que genera un periodo en que la concentración y ejecución de movimientos son tales, que fallar es casi imposible y el rival lo resiente. De ahí que en el deporte se insista en que es ahí donde se debe tomar ventaja, y en el caso de las disciplinas de contacto, es el momento para demoler a tu oponente.

¿Hay algo que UFC 6 no haga bien? Sí, y el talón de Aquiles de la franquicia está de vuelta. Las llaves. El sistema de Grappling denota que hace falta trabajo puntual en este componente, pues en 6 entregas se desenvolvió entre lo ridículamente fácil y lo absurdamente difícil. En la edición de este año, las llaves y técnicas de sometimiento se sienten rústicas y toscas, responsivas a un nivel limitado y digamos que es una opción de combate por la que pasarás de largo constantemente.

Pese a ello, el balance en términos de jugabilidad y físicas le otorga la victoria a UFC 6 por TKO y, salvo lo que pase con el Grappling, tienes a disposición un gran juego deportivo.

El talón de Aquiles de esta franquicia

Una propuesta integrada

Desde que EA Sports obtuvo la licencia de la franquicia, las entregas anteriores de UFC se sentían como pedazos integrados a la fuerza y sin un hilo conductor. No se percibía un concepto que diera identidad al juego y cada área trataba de destacar por sí misma.

En UFC 6 por fin hay cohesión. El juego se siente con identidad desde el principio y esto tiene que ver con sus modos de juego. Hall of Legends rinde homenaje a los atletas de portada Max Holloway, Alex Pereira y Weili Zhang, en una especie de museo interactivo donde puedes conocer los pormenores de su carrera y sus motivaciones, y ver parte de aquellos combates que los llevaron a la cima.

También hay retos y en todo momento se muestra el trabajo histórico que expone el curioso origen de este tipo de deportistas. EA lo hizo más de una década con Fight Night Champion y un modo similar donde los boxeadores retirados cuentan sus historias de ascenso y caída. Difícilmente encontrarás una estrella en un deporte de contacto cuyo origen sea acomodado y Hall of Legends muestra la motivación que surge del hambre y del rencor.

De la calle a la gloria

Luego, está el modo The Legacy, una producción tipo documental donde controlas al peleador de MMA ficticio Chris Carter en su carrera de ascenso hacia los mejores eventos de la UFC. Tenía años que EA Sports no se animaba con contenido de este tipo desde lo que hicieron en Madden NFL y el difunto FIFA. En este caso, la historia, aunque llena de clichés, se desarrolla con buen tiempo y te permite conocer distintos detalles de la jugabilidad, la estrategia y demás apartados en los que se profundizan en el modo carrera. Al final, es más fácil contar una historia de un peleador que la de todo un equipo.

A un sólo paso de ahí se encuentra el tradicional modo carrera y esto representa un pro y un contra. Como en ediciones recientes, puedes crear a tu propio personaje o seleccionar un peleador consagrado para llevarlo hasta la cima mientras gestionas todo tipo de estadísticas y sesiones de entrenamiento, así como toma de decisiones entre peleas. Lamentablemente, el contenido es casi el mismo que en The Legacy, así que podría disminuir la motivación para dedicar horas y horas a construir una carrera profesional. Eso sí, en caso de que seas un clavado de la UFC, encontrarás todo lo que esperas.

La historia de Chris Carter

Las noches salvajes de la UFC

Aunque el pasado sigue pesando y da cuenta de una magnífica era, UFC 6 es el mejor juego de la franquicia desde que EA Sports la tiene a su resguardo. Visualmente impecable y con una jugabilidad retadora y divertida, tiene todo lo que un fan de las MMA busca en un videojuego de actual generación. Sus debilidades existen, pero no arruinan la experiencia en ningún momento, así que los 3 años de espera valieron cada maldito segundo.