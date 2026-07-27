EA SPORTS UFC 6

EA SPORTS UFC 6

Disponible en:
Playstation 5

EA Sports UFC 6 is powered by fighters. Evolved striking and motion systems bring UFC stars to life in the Octagon, while new game modes introduce immersive storytelling that makes every fight feel personal. Square up and fight your fight.

DETALLES

  • Desarrollador:EA Vancouver
  • Publisher:EA Sports
  • Género:Fighting, Simulator, Sport
  • Fecha de Lanzamiento:18/Junio/2026

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