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EA SPORTS UFC 6
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EA Sports UFC 6 is powered by fighters. Evolved striking and motion systems bring UFC stars to life in the Octagon, while new game modes introduce immersive storytelling that makes every fight feel personal. Square up and fight your fight.
DETALLES
- Desarrollador:EA Vancouver
- Publisher:EA Sports
- Género:Fighting, Simulator, Sport
- Fecha de Lanzamiento:18/Junio/2026
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- Noticias
EA SPORTS UFC 6 ya es oficial y promete peleas intensas, realistas y más personales que nuncaEl nuevo juego de artes marciales mixtas llegará en junio con mejoras en combate, modos y contenido adicional.
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