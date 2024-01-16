The Last of Us es una de las franquicias más importantes para Sony Interactive Entertainment. No sólo tiene 2 títulos que marcaron historia con su inmensa calidad, sino que también cuenta con una serie de televisión que enamoró al público y se ganó los aplausos de la crítica. Pese a eso no podemos decir que The Last of Us se encuentre en su mejor momento.

Además de la polémica generada por la dirección creativa de The Last of Us: Part II, la franquicia también fue criticada por un remake que muchos consideraron innecesario que , como cereza en el pastel, estuvo acompañado de un pésimo port para PC. Justo cuando la gente estaba harta de los relanzamientos, Sony anunció que The Last of Us: Part II tendrá una remasterización para PlayStation 5.

Muchos fans odiaron esta idea pero, ¿es verdad que merece tantas críticas o resulta que es un remaster que vale la pena por $10 USD? Vamos a descubrirlo.

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Un remaster donde los gráficos quedan en segundo plano

La nueva versión de The Last of Us: Part II es una remasterización. Por eso, posiblemente piensas que lo más importante que tiene son sus mejores visuales pero estás equivocado. Por supuesto que los ajustes a los gráficos son importantes, pero eso es algo sobre lo que hablaremos hasta después por una sencilla razón: el verdadero valor de esta remasterización no se incluye ahí.

Si bien parecía que The Last of Us: Part II podría ser una simple actualización gráfica y ya, Naughty Dog en realidad tenía otros planes. Lo que brilla en este relanzamiento es que incluye contenido adicional que no sólo expandirá tus horas de juego, sino que también nos regala una mirada al desarrollo de videojuegos que pocas veces tenemos el lujo de poder presenciar.

Pero bueno, vamos por partes. Primero vamos con lo que seguramente llamará la atención de la mayoría: el modo Sin Retorno. Se trata de un modo de juego que toma las mecánicas de juego y elementos de The Last of Us: Part IIy los adapta en una modalidad roguelike. ¿Cuál es el resultado? Un modo lleno de tensión, en el que cada segundo cuenta y el cual dejará tus manos sudadas y tu corazón palpitando a gran velocidad.

Sin Retorno funciona de la siguiente manera: primero eliges a un personaje de la historia de The Last of Us: Part II. Puede ser Ellie, Abby, Dina, Lev o incluso Joel. Cada uno tiene características únicas que lo separan de los demás. Por ejemplo, algunos destacan en el combate cuerpo a cuerpo, mientras que otros tienen mayor facilidad para crear botiquines o explosivos. Ya que eliges a tu personaje entrarás a una habitación donde encontrarás lugares para comprar armas o mejorar tu equipamiento. Al fondo verás un tablero que es tu puerta a diferentes niveles que presentan algún escenario del juego; un objetivo y un tipo de enemigos.

Sin Retorno se puede poner muy intenso

Así pues, puede que en el primer escenario te toque sobrevivir durante 1 minuto a los ataques de los infectados, mientras que en el segundo tu misión será eliminar a varias olas de los Serafitos. Cada ronda pretende ser más complicada que la anterior, así que debes prepararte para un reto tan intenso como enganchante. Si eres lo suficientemente bueno como para llegar al final te enfrentarás a una ronda con un poderoso jefe, la cual determinará si en verdad tienes lo necesario para sobrevivir.

Sin Retorno es tan bueno que por momentos llega a ser agridulce, pues te hace ver lo entretenido que pudo haber sido Factions en The Last of Us: Part II si no lo hubieran transformado en un juego como servicio que terminó cancelado. Ni hablar…

Lo que hace que Sin Retorno sea tan entretenido es que es un modo que no tiene piedad. Claro que si eres un jugador experimentado podrás completar sus dificultades más sencillas sin mayor problema; sin embargo, al hacerlo te estarías arruinando la experiencia. El punto de Sin Retorno es que tengas una sola oportunidad para salir vivo y que desconozcas qué viene en puerta. De este modo, estarás obligado a pensar cuál es el siguiente paso. ¿Será que lo mejor es esconderse para que termine la ronda? ¿O es mejor salir y arriesgarse para conseguir munición y mejoras? Lo primero es tentador, pero tal vez necesites esos objetos para superar la siguiente ronda.

Cabe mencionar que Sin Retorno también está repleto de retos que te premian con más personajes, más tipos de niveles y hasta skins para el elenco de The Last of Us: Part II. Se trata de objetivos sencillos, como conseguir algún número de bajas con tiros a la cabeza o simplemente llegar a un nivel con un personaje en específico. Lo que nos pareció genial es que se trata de retos que te sientes motivado a completar para demostrarte lo que eres capaz de hacer.

Administra tus recursos y sobrevive en el roguelike

La otra estrella de The Last of Us: Part II Remastered es Lost Levels. Se trata de contenido que por su nombre probablemente te haga pensar en el Mario de NES, pero poco tiene que ver con juegos que no llegaron a América por su dificultad. En realidad es una colección de 3 niveles que nos dan un vistazo al desarrollo del juego de Naughty Dog.

Tal vez a muchos les parezca poco, pero la realidad es que este contenido es un verdadero tesoro. No sólo nos permite ver a miembros de Naughty Dog hablar sobre el desarrollo del juego, sino que nos deja jugar niveles cancelados para que nos demos una mejor idea de cómo fue el proceso creativo e incluso por qué decidieron que lo mejor era desecharlo. No queremos decir mucho más ya que es de esas cosas que se disfrutan más de primera mano. Lo que sí podemos adelantar es que es contenido que nos pareció invaluable, en especial para aquellos que sueñan con una carrera en el desarrollo de videojuegos o de quienes disfrutan escuchar a creativos hablar sobre su obra. Lo único malo es que es tan bueno que nos dejó con ganas de más, ¡queremos algo así en todos los juegos!

Eso sí, aunque nos encantó el contenido adicional, también nos hubiera gustado que ofreciera más. Por ejemplo, Sin Retorno es genial, pero recicla mapas que ya conocimos en la historia y algunos escenarios nuevos le hubieran sentado de maravilla. Tampoco hubiera estado de más alguna opción multijugador para quitarnos el mal sabor de boca por la cancelación de Factions. Por otro lado, el contenido de Lost Levels es tan valioso que quisiéramos ver más; aunque sea de niveles que sí llegaron al juego.

Como cereza en el pastel, la remasterización tiene otras novedades que se agradecen. Por ejemplo, ya hay una completa implementación de DualSense para que sientas el galopar del caballo o el disparo de cada arma. No cambia la experiencia por completo, pero profundiza la inmersión de bajo nivel. Por otro lado, también hay un Modo Speedrun y un modo para tocar la guitarra de forma libre. Asimismo, se ampliaron las opciones de accesibilidad para que más personas puedan disfrutarlo.

Es un lujo poder escuchar a Naughty Dog hablar sobre la creación del juego

¿The Last of Us: Part II Remastered se ve igual que el original?

Cuando PlayStation anunció The Last of Us: Part II Remastered se hizo mucho énfasis en que Naughty Dog hizo varios ajustes visuales para que el juego se vea mejor que nunca. Esto por medio de varios ajustes que aprovechan las capacidades del hardware de actual generación para darle un empujoncito a su calidad gráfica.

Recordemos que esta nueva versión de The Last of Us: Part II es una remasterización, no un remake ni nada por el estilo. A eso hay que sumarle que el juego original exprimía al máximo el PlayStation 4 para lucir fantástico. Esto quiere decir que tampoco debes esperar un salto masivo.

Si ves la descripción del juego verás que tiene mejoras como salida en 4K nativa en modo Fidelidad; un modo Desempeño con resolución 1400p escalada a 4K y hasta un modo con tasa de cuadros por segundo. Todo eso suena muy bonito, ¿pero realmente qué es lo que impacta? Lo que nos llamó la atención es que la distancia de dibujo se mejoró al tener texturas de mayor resolución a la lejanía. También se retocaron las sombras y algunos detalles de la iluminación que cambian y amplifican la ambientación de algunas escenas.

¿Te llaman la atención los cambios?

Ahora bien, si existen las mejoras, ¿por qué lo mencionamos como algo negativo? Porque tampoco hacen un cambio inmenso. Si los comparas poniéndolos de lado a lado notarás las diferencias, pero si no has tocado The Last of Us: Part II Remastered desde que salió, probablemente pienses que se ve igual. Más allá de una mayor fluidez y algunos detalles relacionados con la distancia de dibujado, nada estará ni cerca de dejarte con la boca abierta.

La manera más sencilla de describir el impacto de los cambios es como ir al menú de un juego para PC y subir la calidad gráfica a Ultra. ¿Se ve mejor? Sí. ¿Es un juego gráficamente hermoso? También. ¿Son cambios por los que vale la pena pagar $10 USD? No realmente, pero afortunadamente la remasterización es más que eso.

El tiempo y la forma en la que PlayStation anunció esta remasterización únicamente hizo daño a la marca de The Last of Us. Con su lanzamiento, esta franquicia insignia de PlayStation ya tiene más remasterizaciones y remakes que entregas originales. Por si fuera poco, ya es posible jugar The Last of Us: Part II en PlayStation 5. De este modo, se trata de un lanzamiento que puede causar cansancio en la comunidad y hasta considerarlo poco importante.

Esto es una lástima ya que el contenido que mencionamos anteriormente es valioso. Sin duda Sony pudo ahorrarse la mala recepción si hubiera ofrecido esto como una actualización gratuita para celebrar a la franquicia y a su comunidad. Todo esto mientras le daba un empujón de marketing a The Last of Us: Part II con una versión nativa para PlayStation 5. Si eso le resultaba económicamente inviable pudo ofrecer las mejoras visuales como un parche y el contenido nuevo venderlo como un DLC, algo así como lo que hizo Square Enix con Final Fantasy VII Remake. En su lugar, tenemos un lanzamiento que muchos fans considerarán innecesario o un sacadinero; lo cual es una lástima porque tiene contenido valioso.

No te culpamos si te cuesta encontrar las diferencias

Continuidad comercial y un empujón de marketing

Entonces ¿es una remasterización que merece recibir tu preciado dinero? Es una pregunta difícil de contestar. Primero, hay que entender que el lugar de The Last of Us: Part II Remastered corresponde con el origen del proyecto. No se trata de un remake hecho con cariño ni de un intento para que una joya del pasado esté disponible para nuevas audiencias; más bien es como una nueva edición de la trilogía Star Wars en Blu-ray con algunos retoques visuales, escenas eliminadas y comentario del director. Este proyecto existe únicamente por continuidad comercial, para aprovechar el hype de la serie de HBO y dar otro empujón de ventas al videojuego de Naughty Dog.

Con eso dicho, ¿The Last of Us: Part II Remastered era necesario? Depende de la perspectiva desde donde lo veas. Si lo analizas desde la cuenta bancaria de Sony, entonces sí. Es una forma de generar más ingresos con una de tus propiedades más valiosas y de sacarle más jugo a un juego que costó una millonada. ¿Del lado de los fans? La verdad es que no, pero eso tampoco quiere decir que sea un lanzamiento poco valioso.

Existen tantos juegos de Sony que son incompatibles con PlayStation 5 que casi cualquier otra remasterización parece un proyecto más atractivo. De hecho, se siente casi como un desperdicio que un juego de hace 4 años que se ve y juega tan bien haya recibido algo más que un simple parche de rendimiento gratuito. Sin embargo, también hay que recordar que, a cambio de $10 USD, los usuarios están recibiendo más que mejoras visuales; también se están llevando un nuevo modo de juego que tiene el potencial de divertirlos por muchas horas, así como contenido que da un vistazo único al desarrollo de uno de los juegos más polémicos de toda la historia de PlayStation.

Con todo esto en mente, The Last of Us: Part II Remastered es un relanzamiento que cumple con su cometido y entrega la mejor y más completa versión de este juego. Si bien los cambios gráficos hacen poco por impresionar, el contenido extra es valioso para quienes tienen ganas de más del sombrío universo de Naughty Dog.

The Last of Us: Part II Remastered llegará el 19 de diciembre a PlayStation 5. Puedes saber más sobre este lanzamientosi haces clic aquí.

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