The Last of Us Part II Remastered

The Last of Us Part II Remastered

Disponible en:
Playstation 5

Este título es una versión remasterizada del original lanzado en 2020 para PS4. Gracias a la remasterización podrás jugar el título en 4K, con menos tiempos de carga e integración completa con DualSense; además de nuevos modos de juego. Alístate para revivir la aventura protagonizada por Ellie en la búsqueda de venganza por la muerte de Joel.

DETALLES

  • Desarrollador:naughty dog
  • Publisher:Sony Interactive Entertainment
  • Género:Acción, Aventura
  • Fecha de Lanzamiento:19/Enero/2024

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