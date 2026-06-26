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The Last of Us Part II Remastered
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Este título es una versión remasterizada del original lanzado en 2020 para PS4. Gracias a la remasterización podrás jugar el título en 4K, con menos tiempos de carga e integración completa con DualSense; además de nuevos modos de juego. Alístate para revivir la aventura protagonizada por Ellie en la búsqueda de venganza por la muerte de Joel.
DETALLES
- Desarrollador:naughty dog
- Publisher:Sony Interactive Entertainment
- Género:Acción, Aventura
- Fecha de Lanzamiento:19/Enero/2024
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