Noticias
Final Fantasy VII Rebirth
Disponible en:
Este título es la segunda parte de Final Fantasy VII Remake y está concebido como una trilogía. Aquí Cloud y sus amigos han dejado Midgar por lo que una nueva aventura llena de retos está por comenzar.
DETALLES
- Desarrollador:square enix
- Publisher:Square Enix
- Género:Aventura, Juego de Rol
- Fecha de Lanzamiento:29/Febrero/2024
+ LO BUENO
- Una historia emotiva, bien lograda y con buen ritmo que te mantendrá al filo del asiento
- Un mundo abierto que motiva la exploración y suma con experiencia y recompensas
- El sistema de batalla fue mejorado para resultar en una experiencia divertida y emocionante
- El sistema de progresión favorece la experimentación; no hay forma correcta de jugar
- Los minijuegos son un encanto y Sangre de Reina es una juegazo muy entretenido
- La división por capítulos te permite disfrutarlo a tu manera sin limitarte
- Los combates contra jefes son memorables
- Visualmente es impresionante y la música es un deleite
- Mapa detallado, con varias zonas por explorar y regiones que reflejan su cultura y relación con Shinra
- LO MALO
- Algunas misiones secundarias son simples y de relleno
- Los largos recorridos por pasillos, escaleras o porciones de territorio pueden desesperar
- Algunos objetos y partes de escenarios son de baja calidad y hay pop-in (en la versión de prelanzamiento)
Contenido relacionado
- Noticias
El efecto GOTY: nominados a Juego del año en The Game Awards 2024 disparan sus ventas hasta 268% por el hypeLos juegos de ATLUS, Square Enix y PlayStation han sido los más beneficiados
- Noticias
La historia de Final Fantasy VII Remake se completó; Square Enix comienza a trabajar en la tercera parte y hay nuevos detallesEl proyecto inicia el camino hacia su conclusión
- Noticias
Final Fantasy VII Remake: la tercera entrega sería muy diferente, anticipa Square EnixTeruki Endo y Naoki Hamaguchi trabajan para que el último capítulo brille con luz propia
- Noticias
Tifa y Aerith por primera vez se visten de conejas en este título de Final Fantasy VIISquare Enix sigue consintiendo a los fans de 2 de las waifus favoritas de la franquicia
- Noticias
Stellar Blade despertó más interés que FF VII Rebirth en usuarios de PS5La demo del juego de acción encantó a los jugadores
- Noticias
Final Fantasy VII Rebirth: Nobuo Uematsu confirma su participación en la tercera entrega¿Será su último tema para la icónica franquicia?
- Noticias
Final Fantasy VII Rebirth: director no esperaba una de las mayores polémicas del JRPGNaoki Hamaguchi promete que escucharán la retroalimentación de los jugadores
- Noticias
¿La última parte del remake de Final Fantasy VII también será exclusiva de PlayStation?Malentendido destruyó las esperanzas de los usuarios que esperaban jugar la trilogía en Xbox o Nintendo
- Noticias
Final Fantasy VII Rebirth: copias físicas japonesas tienen un notable errorEl debut de la segunda parte del remake se encontró con un detalle desagradable
Galería
Reseñas
Inicia sesión desde el menú superior para publicar una reseña.
Aún no hay reseñas para este juego.