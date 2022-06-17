Final Fantasy VII Rebirth

Final Fantasy VII Rebirth

Disponible en:
Playstation 5

Este título es la segunda parte de Final Fantasy VII Remake y está concebido como una trilogía. Aquí Cloud y sus amigos han dejado Midgar por lo que una nueva aventura llena de retos está por comenzar.

DETALLES

  • Desarrollador:square enix
  • Publisher:Square Enix
  • Género:Aventura, Juego de Rol
  • Fecha de Lanzamiento:29/Febrero/2024

+ CALIFICACIÓN

9Excelente
CALIFICACIÓNLEVEL UP

+ LO BUENO

  • Una historia emotiva, bien lograda y con buen ritmo que te mantendrá al filo del asiento
  • Un mundo abierto que motiva la exploración y suma con experiencia y recompensas
  • El sistema de batalla fue mejorado para resultar en una experiencia divertida y emocionante
  • El sistema de progresión favorece la experimentación; no hay forma correcta de jugar
  • Los minijuegos son un encanto y Sangre de Reina es una juegazo muy entretenido
  • La división por capítulos te permite disfrutarlo a tu manera sin limitarte
  • Los combates contra jefes son memorables
  • Visualmente es impresionante y la música es un deleite
  • Mapa detallado, con varias zonas por explorar y regiones que reflejan su cultura y relación con Shinra

- LO MALO

  • Algunas misiones secundarias son simples y de relleno
  • Los largos recorridos por pasillos, escaleras o porciones de territorio pueden desesperar
  • Algunos objetos y partes de escenarios son de baja calidad y hay pop-in (en la versión de prelanzamiento)
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Final Fantasy 7 Rebirth - Tráiler de la Crítica

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