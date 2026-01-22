Beyond Good & Evil 2 sobrevivió a las cancelaciones en Ubisoft y sus fans creen que es “un milagro”

Ubisoft pasará por la reestructuración más importante de su historia. Esta semana, el estudio francés anunció el retraso de 7 títulos, el cierre de 2 estudios y la cancelación de 6 juegos, entre ellos el esperado remake de Prince of Persia: Sands of Time. De acuerdo con un reporte reciente, y para sorpresa de todos, Beyond Good & Evil 2 no está entre los proyectos cancelados.

La secuela está en desarrollo desde 2008, lo que implica que han pasado más de 17 años desde que Ubisoft la confirmó. Para ser justos, el título se reinició en 2017, así que su versión actual lleva entre 8 y 9 años de desarrollo. Es lógico pensar que el estudio cancelaría Beyond Good & Evil 2 debido a los problemas en su producción, los altos costos y los pocos avances. Sin embargo, el proyecto sigue en pie.

Los fans de la franquicia están emocionados, pero sobre todo sorprendidos de que Beyond Good & Evil 2 haya sobrevivido a los recortes y cancelaciones. Pese a ello, aún es un misterio cuándo sabremos más del proyectos y cuándo estará listo.

Beyond Good & Evil 2 sigue vivo luego de las cancelaciones en Ubisoft, según reporte

Ubisoft confirmó que pronto operará bajo 5 casas creativas y que cada una de ellas estará enfocada en diferentes franquicias y tipos de experiencias. Reveló que su casa creativa 4 se hará cargo de los juegos con mundos de fantasía que apuestan por universos narrativos. Beyond Good & Evil está entre las sagas con las que trabajará esta división del estudio francés.

De acuerdo con un reporte de Insider Gaming, Beyond Good & Evil 2 sobrevivió la ola de recortes y cancelaciones. Fuentes afirman que, debido al extenso desarrollo del juego, Ubisoft ha invertido más de $500 millones de dólares para hacer realidad la secuela. Se especula que al proyecto todavía le faltan unos cuantos años más de producción.

Beyond Good & Evil 2 sigue en desarrollo, según fuentes confiables

Los jugadores que han esperado de forma paciente la secuela expresaron su sorpresa en reddit. Afirmaron que es “un milagro” que Beyond Good & Evil 2 siga en desarrollo luego de todos sus altibajos. Al conocer la noticia sobre las cancelaciones, muchos pensaron de inmediato en el juego, pues consideran que aún es una apuesta arriesgada. Algunos creen que Ubisoft evitará cancelar la secuela luego de todos los millones que ha invertido en ella.

“Es una locura que este juego siga en producción y haya sobrevivido. No me malinterpreten, quiero jugarlo, pero la cancelación del remake de Prince of Persia fue un golpe muy duro. Un proyecto que posiblemente les costaría menos y requeriría menos recursos que Beyond Good & Evil“. “Beyond Good and Evil 2 sobrevivirá a la Tercera Guerra Mundial”.

El largo y accidentado desarrollo de la secuela

A estas alturas, Beyond Good & Evil 2 es más un mito que una realidad. Ubisoft lo anunció en 2008 como una secuela directa de Beyond Good & Evil, título que cautivó a los jugadores en 2003. De forma estricta, el proyecto lleva más de 17 años en desarrollo, por lo que ya superó el récord de producciones como Duke Nukem Forever.

El proyecto originalmente en manos de Michel Ancel, importante veterano de Ubisoft que abandonó la compañía hace tiempo. El juego se convirtió en un infierno de desarrollo por diferencias creativas, problemas entre los gerentes y la falta de un rumbo claro. Esto hizo que la secuela se reiniciara en varias ocasiones, lo que provocó incertidumbre entre los creativos a cargo.

Fuentes afirman que el proyecto sufrió su último reinicio en 2017; sin embargo, aún no hay una fecha de lanzamiento confirmada. Debido a que el proyecto sigue en pie y la franquicia se mantiene activa en el portafolio de Ubisoft, sólo es cuestión de esperar para tener noticias sobre Beyond Good & Evil 2.

La esperada secuela sigue sin fecha de lanzamiento

