Ace Combat 8: Wings of Theve es una realidad: Bandai Namco promete que se sentirá como “una película épica”

Como cada año, Geoff Keighley se guardó algunos de los mejores anuncios para la recta final de The Game Awards 2025. Bandai Namco preparó una agradable sorpresa para los amantes de la aviación y los combates aéreos. Así es, Ace Combat regresará con su próxima y ambiciosa entrega principal.

Durante el evento, se reveló el primer trailer de Ace Combat 8: Wings of Theve, la nueva entrega que promete heroísmo y mucha acción, con un gran estilo cinematográfico que Bandai Namco destacó en sus primeras declaraciones sobre el proyecto.

Ace Combat 8: Wings of Theve será cinematográfico y estará repleto de acción

Nao Udagawa, gerente ejecutiva de Bandai Namco, sabe que los fans de Ace Combat tuvieron que ser muy pacientes por una nueva entrega. Por ello, prometió que Ace Combat 8: Wings of Theve será lo que han soñado por años. En declaraciones para Variety, reveló que el título será un portento gráfico y que el cielo fue una de sus grandes inspiraciones para crear la entrega más ambiciosa de la saga.

Ace Combat 8: Wings of Theve nos pondrá en el uniforme de un piloto de combate, que está a la deriva en un bote de rescate. Por cuestiones del destino, se encontrará con el portaaviones Endurance, que ya dejó muy atrás sus tiempos de gloria. Ahora es un lugar lleno de refugiados que buscan escapar de la guerra.

El título se ambientará en 2029 y nos llevará al momento cuando la Federación de Usea Central cae por una invasión de la República de Sotoa. El título se desarrollará después de los eventos de Ace Combat 7: Skies Unknown y antes de Ace Combat 3. Su lanzamiento está programado para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC en algún momento de 2026.

El protagonista será conocido como Alas de Theve, un as legendario que se convierte en un símbolo de esperanza. Sin embargo, ese discurso es una mentira para “mantener viva la moral”. Deberá demostrar su valor y habilidad en el aire al lado de 3 nuevos compañeros de combate y “reclamar su patria perdida”. Bandai Namco afirmó que el título tendrá un enfoque cinematográfico, por lo que se sentirá como “una película épica que querrás ver en una pantalla grande”.

Bandai Namco adelanta una aventura épica en los aires

Udagawa explicó que Ace Combat 8: Wings of Theve la dejó sorprendida cada vez que sus desarrolladores le mostraban avances. Quedó fascinada con los cambios climáticos y demás detalles que suman inmersión a la experiencia de pilotar naves que rompen la barrera del sonido. En cuanto a la jugabilidad, aseguró que es tal y como los fans esperan, pues se mantendrá fiel a la saga.

“El cielo y las nubes, es increíble, y también cómo se relaciona con el cambio climático. Así que creo que eso es algo que los fans realmente van a disfrutar. Y es una propiedad intelectual de franquicia, así que ciertamente la jugabilidad, creo que los fans pueden saber qué esperar, así que manteniendo todo lo que funcionó realmente bien, pero realmente estamos agregando valor a la historia, la narrativa y el tipo de presentación cinematográfica de cómo se presenta”.

