Actor de voz del Master Chief critica la inteligencia artificial y pide un favor a los fans de Halo: “no me siento cómodo”

Miembros de toda la industria del entretenimiento han alzado la voz en contra de la inteligencia artificial, pues la consideran una amenaza para a su trabajo. En el caso de los actores de voz, el peligro es claro: la posibilidad de que repliquen sus registros vocales y alguien los use sin su consentimiento. Steve Downes, quien da vida al Master Chief de Halo, es consiente de ello, por lo que hizo una crítica a la tecnología.

El actor de voz interpreta a uno de los personajes más importantes e icónicos de los videojuegos. Debido al auge de la inteligencia artificial, su voz ha sido replicada sin su permiso y usada en contenido que no le agrada. En un video reciente de su canal de YouTube, Downes habló de la polémica sobre el uso de la tecnología y pidió un favor a los fanáticos de Halo: dejar de replicar su voz con inteligencia artificial.

Entérate: El PlayStation 6 tardaría en llegar: analista asegura que Sony retrasará la consola por el éxito que PS5 tendrá este año

Actor de voz del Master Chief arremete contra la inteligencia artificial

Steve Downes es una leyenda entre los fans de Halo. Su carrera en la industria inició en 1999 y dio un giro en 2001 con la llegada de Halo: Combat Evolved. Desde entonces, ha dado vida al Master Chief, uno de los referentes de Xbox y la industria en general. El actor sigue vigente en la franquicia y, por supuesto, formará parte de Halo: Campaign Evolved.

Luego de una carrera de varias décadas, Downes siente que su trabajo está amenazado por la inteligencia artificial. Reconoció que la tecnología es, hasta cierto punto, inevitable; sin embargo, está decepcionado y se siente incómodo con la forma en que las personas recrean su voz con IA y la usan en todo tipo de proyectos.

“Cruzan una línea que llega a un área con la que no me siento cómodo. He escuchado algunas cosas en línea sobre la IA y la reproducción de mi voz que suenan como mi voz… como dije, la mayoría de las cosas que he visto son bastante inofensivas, pero pueden dejar de serlo rápidamente. Así que no soy partidario. No me gusta. Preferiría que no se hiciera”.

Steve Downes, voz del Master Chief en Halo

El actor aprovechó la ocasión para pedirles a los jugadores y a sus seguidores que dejen de usar su voz en proyectos hechos con inteligencia artificial. Downes está convencido de que la tecnología ganará aún más fuerza y que eso pondrá en riesgo el trabajo de todo el gremio. Aseguró que muchos proyectos de fans “son geniales”; sin embargo, se hicieron sin su consentimiento. Por ello, considera importante una regulación clara.

“He expresado abiertamente mi opinión sobre el uso de la inteligencia artificial, que por un lado es inevitable y tiene muchos efectos positivos no solo en el mundo del espectáculo, sino en la humanidad en general, pero también puede ser perjudicial. También puede privar al actor de su trabajo”.

Te interesa: Mega Gardevoir y Diantha debutarán en próxima expansión de Pokémon TCG Pocket

Los actores de voz y su lucha contra la inteligencia artificial

El descontento de los actores de voz no se reduce a la industria de los videojuegos. Durante los últimos meses, los creativos del cine y la televisión también han discutido lo perjudicial que puede ser la tecnología para su futuro. De hecho, a mediados de 2025, los actores de doblaje en México alzaron la voz para exigir la regulación de la IA.

El gremio exigió a las autoridades que la voz sea reconocida como dato biométrico para que esté sujeta a leyes. De esta forma, habría un mayor control y protección de su voz, y los casos de interpretaciones póstumas se podrían manejar con mayor regularidad. También piden que sus contratos sean más claros y que se les pague cuando su voz se utilice para entrenar sistemas de IA.

En la industria de los videojuegos, Steve Downes es una de las voces críticas que también exige una regulación de la tecnología. El actor de Halo espera que su reflexión haga que los usuarios sean más conscientes y eviten usar su voz sin autorización previa.

Las industrias de los videojuegos, el cine y la televisión han protestado contra la inteligencia artificial

Por si te lo perdiste: Trailer de Fatal Fury supuestamente hecho con IA también habría indignado a devs del juego, según fuente

En este enlace están todas las noticias relacionadas con Halo.

Fuente