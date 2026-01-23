Mega Gardevoir y Diantha debutarán en próxima expansión de Pokémon TCG Pocket

Desfile de Ensueño traerá consigo un nuevo tipo de cartas y funciones adicionales para el juego

Son tantos los anuncios que hay de Pokémon al día que no hace falta esperar hasta el Día de Pokémon para conocer las novedades de la franquicia que están en camino. Entre las primeras noticias de 2026 están las Pokémon TCG Pocket, que como cada mes recibirá una nueva expansión que en esta ocasión estará enfocada en Mega Gardevoir.

Luego de una serie de pistas que compartió en redes sociales a lo largo de la semana pasada, The Pokémon Company por fin reveló el siguiente set de Pokémon TCG Pocket, llamado Desfile de Ensueño (Fantastical Parade).

Cuándo estará disponible Desfile de Ensueño en Pokémon TCG Pocket

Esta expansión no sólo destacará por su temática de festival colorido, sino porque también presentará los Estadios, un nuevo tipo de cartas de Entrenador que se espera que redefina el entorno competitivo.

Es importante mencionar que este nuevo set es considerado como principal (B2) y no un sobre de mejora temático. Los primeros se caracterizan por ofrecer sus cartas en más de 1 sobre, mientras que los últimos son más bien consideradas expansiones pequeñas con menos cartas para coleccionar.

No obstante, aún no se ha revelado cuantas cartas incluirá Desfile de Ensueño, pero no falta mucho para descubrirlo, toda vez que podrán conseguirse las cartas nuevas a partir del 30 de enero, pues se añadirán al juego con la nueva actualización que estará disponible para descarga a las 12:00 AM, hora de la Ciudad de México de ese día.

La nueva expansión de Pokémon TCG Pocket llegará antes de febrero (imagen: The Pokémon Company, LEVEL UP)

Diantha y Mega Gardevoir se lucirán en Desfile de Ensueño de Pokémon TCG Pocket

Gardevoir ha estado disponible en el juego desde la primera expansión, pero su versión megaevolucionada debutará apenas esta expansión y no lo hará sola, sino junto con Diantha.

Pese a ser originalmente descubierto en Hoenn, Gardevoir es el Pokémon insignia de la campeona de Kalos Diantha, que debutará en esta expansión. Sólo se mostró la versión básica de su carta, pero como es normal, se espera que su carta de ilustración de 2 estrellas esté a la altura de esta glamurosa entrenadora y que tenga sinergia con Mega Gardevoir.

Esta expansión también marcará el debut de Ogerpon como carta ex, precisamente la forma Máscara Turquesa.

Próxima actualización mejorará los intercambios de cartas y añadirá nuevo modo a las partidas individuales de Pokémon TCG Pocket (imagen: The Pokémon Company)

Eso no es todo, puesto que esta actualización a diferencia de otras incluirá novedades de gameplay para las funciones de intercambio y partidas del juego, gracias a las cuales los jugadores podrán disfrutar partidas aleatorias en el modo solitario, y tendrán la posibilidad de añadir mensajes predeterminados para ofrecer algo de comunicación en los intercambios.

Finalmente, DeNA compartió los eventos que celebrará próximamente en el juego. A continuación puedes verlos.

Misiones regalo de baraja de élite — del 30 de enero al 26 de abril

— del 30 de enero al 26 de abril Misiones coleccionistas de cartas prácticas — del 30 de enero al 26 de abril

— del 30 de enero al 26 de abril Evento botín Mega Medicham ex — del 12 al 21 de febrero

— del 12 al 21 de febrero Evento elección mágica — del 15 al 24 de febrero

¿Qué te parece la nueva expansión de Pokémon TCG Pocket? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

