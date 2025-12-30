Actualización de Monster Hunter Wilds delataría versión para Nintendo Switch 2

Capcom podría estar probando un port para la consola de Nintendo

Después de 7 años desde la última entrega principal, Monster Hunter se expandió en 2025 con la más reciente iteración, Monster Hunter Wilds. Como era de esperarse, el título omitió Nintendo Switch, pero podría estar en camino a su sucesora.

Aunque Capcom no deja de apoyar las consolas de Nintendo con sus juegos, con la saga Monster Hunter lo hace por medio de spin-offs o títulos que no forman parte de la línea principal de la serie, ya que usualmente esos están reservados para sistemas potentes (PlayStation, Xbox, PC).

¿Monster Hunter Wilds llegará a Nintendo Switch 2?

De cara a la celebración de aniversario de Monster Hunter, Capcom liberó una actualización que los dataminers no tardaron en examinar y hallar pistas de un supuesto port para Nintendo Switch 2 (vía reddit).

Se trata de 2 funciones relacionadas con una supuesta “edición mejorada” (Upgrade Edition) de este sistema que hacen pensar que Capcom está desarrollando un port más para dar soporte a la nueva consola de Nintendo.

Jugadores no están seguros de Monster Hunter Wilds para Nintendo Switch 2

Naturalmente, muchos expresaron escepticismo al respecto, preguntándose como se verá la versión de Monster Hunter Wilds en Nintendo Switch 2 como corre el juego en las otras consolas de actual generación.

“¿Cómo CH*NGADOS va a correr Wilds en Switch 2 si ni siquiera es estable en *PC*?”, cuestionó un internauta.

Otros se mostraron más esperanzados, pues consideran que el port para Nintendo Switch 2 podría significar mejor rendimiento para todas las versiones.

“Con suerte, con un port para Switch 2, pase lo mismo que con la versión para [Xbox] Series S de BG3 (Baldur’s Gate 3), en el que la necesidad de optimizar para que el juego funcionara en especificaciones más bajas llevó al descubrimiento de algunas soluciones generales para el código que aumentaron significativamente el rendimiento en todas las plataformas”, expresó un usuario.

Capcom apoya fuertemente a Nintendo Switch 2

No está de más recordar, sin embargo, que Capcom no ha confirmado el desarrollo de una versión de Monster Hunter Wilds para Nintendo Switch 2, aunque la compañía en los primeros meses de dicha consola ha mostrado su apoyo con el anuncio de ports de juegos de gran envergadura, como PRAGMATA, Street Fighter 6 y Resident Evil Requiem.

Además, el productor de Capcom Ryozo Tsujimoto aunque reconoció que la revelación del Nintendo Switch 2 era todavía algo reciente en el marco del lanzamiento de Monster Hunter Wilds, dejó claro que necesitaban tiempo para conocer la naturaleza del sistema y que sin duda alguna la consideraría en el futuro.

