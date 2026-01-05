Ante escasez de memoria, NVIDIA relanzaría una de sus antiguas GPU para usuario final

La industria trata de compensar a los sectores afectados por la voracidad de las tecnologías de IA

La RAM se volvió uno de los objetos más preciados tras el ascenso de las tecnologías de IA y esto resultó en una realidad desalentadora para el usuario final. Actualmente, las empresas están más interesadas en surtir estas piezas para los centros de datos que para sectores de uso común. La escasez y precios ridículos son el presente, pero también es cierto que las empresas, al menos las más importantes, no pueden simplemente olvidarse del usuario tradicional. Una de las puntas de lanza de este movimiento tecnológico es NVIDIA, líder en el sector de tecnología par IA, quien podría sorprender este año con el regreso de una de sus mejores GPU.

La respuesta de NVIDIA ante la crisis provocada por las IA podría ser un regreso al pasado

Reporte asegura que NVIDIA relanzará la GPU GeForce RTX 3060

Suponiendo que hay interés por ser parte de la PC Master Race en la actualidad, tener un equipo de punta puede ser muy costoso. Se estima que la crisis de RAM provocada por la IA durará algunos años, así que es bueno considerar otras opciones.

Es ahí donde empresas como NVIDIA pueden hacer más llevadera la situación con decisiones trascendentales. De acuerdo con el usuario de X “hongxing2020”, reconocido en la escena de las GPU, una de las tarjetas gráficas regresará.

Se trata de la GPU GeForce RTX 3060. Originalmente, esta GPU se lanzó en 2021 y fue uno de los productos más exitosos de NVIDIA. Además, fue parte de su ascenso hasta convertirse en una empresa multimillonaria y actualmente una de las mejor valuadas en el mundo.

De acuerdo con la publicación, la GPU GeForce RTX 3060 estará de regreso en el mercado en el primer trimestre de 2026. Sin embargo, no se revela fecha exacta, ni precios. De la misma forma, no se especifica si se tratara de los modelos de 12 y 8 GB, solo uno de ellos o una versión especial.

¿Estamos ante el regreso de la GeForce RTX 3060?

¿Por qué hay interés en el regreso de esta GPU?

Se trata de una GPU que marcó un punto clave en la gama media de NVIDIA. Basada en la arquitectura Ampere, destacó por integrar ray tracing y DLSS a un precio relativamente accesible. Cuenta con 12 GB de memoria GDDR6, una cifra que sigue siendo competitiva incluso frente a modelos más recientes.

Al considerar un posible regreso al mercado, la RTX 3060 podría posicionarse como una opción sólida para jugadores que buscan buen rendimiento en 1080p y 1440p sin dar el salto a GPUs que en este momento son más costosas o escasas, aprovechando tecnologías que aún tienen amplio soporte en los juegos actuales.

ESPECIFICACIONES

Arquitectura: NVIDIA Ampere

NVIDIA Ampere CUDA Cores: 3.584

3.584 Frecuencia Boost: 1.78 GHz

1.78 GHz Memoria: 12 GB GDDR6

12 GB GDDR6 Bus de memoria: 192 bits

192 bits Ancho de banda: 360 GB/s

360 GB/s Ray Tracing Cores: 28

28 Tensor Cores: 112

112 Consumo (TDP): 170 W

170 W Interfaz: PCIe 4.0 x16

PCIe 4.0 x16 Salidas de video: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a

HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a Tecnologías: Ray Tracing, DLSS, DirectX 12 Ultimate

Ray Tracing, DLSS, DirectX 12 Ultimate Resolución recomendada: 1080p y 1440p

