Anthem y otros 2 juegos de EA se quedarán sin servidores en enero: tienes pocos días para disfrutarlos antes de que sean injugables

El año inició con una mala noticia para los fanáticos de Electronic Arts y los entusiastas de la preservación. Lo que pasa es que varios juegos del estudio cerrarán sus servidores en unos cuantos días. Esto significa que serán injugables a partir de enero de 2026 y qu pasarán a ser parte del cementerio de videojuegos.

Electronic Arts notificó con anticipación del cierre de estos juegos para que sus fans pudieran despedirse de ellos, aprovechar sus últimos contenidos y completar pendientes antes de que los servidores dejen de estar disponibles. Entre la lista destaca Anthem, juego de BioWare que pasó de ser la gran promesa del estudio a uno de sus mayores fracasos.

Anthem cerrará sus servidores y será injugable en unos cuantos días

A mediados de 2025, EA anunció el cierre de los servidores de Anthem. De acuerdo con Mark Darrah, exdirector ejecutivo del estudio, la propuesta del juego era demasiado ambiciosa, pero posible de concretar. Sin embargo, el mayor problema fue la ambición de algunos directivos, quienes querían “un juego de BioWare con los números de FIFA”.

El lanzamiento del juego fue un desastre y no cumplió con las expectativas de los jugadores, quienes esperaban un título de BioWare hecho y derecho. El estudio hizo todo lo posible para salvar el proyecto por medio de actualizaciones, nuevo contenido e, incluso, planeó una iniciativa llamada Anthem Next, que tenía como propósito ser la versión 2.0 del juego.

Anthem tiene los días contados y muy pronto será unjugable

Sin embargo, ninguno de los intentos por rescatar Anthem funcionó, lo que nos lleva a la actualidad. EA apagará los servidores del juego el próximo 12 de enero. Una vez que esto suceda, será imposible ingresar al juego, que pasará a la historia como uno sus mayores fracasos. Esto implica que también desaparecerá del catálogo de EA Play.

Durante esto últimos días de servicio, los jugadores aún pueden disfrutar el contenido de Anthem y usar las monedas virtuales que adquirieron antes de julio de 2025. Como era de esperarse, la comunidad y los entusiastas de la preservación protestaron contra esta decisión.

Los jugadores pidieron a EA un modo offline para seguir disfrutando el título a largo plazo, bajo la consigna de que si adquirieron el título deberían poder jugarlo. Sin embargo, todo indica que el cierre del juego es definitivo.

¿Qué otros juegos de EA se quedarán sin servidores pronto?

Los fans de EA deben tomar nota, pues otros 3 juegos de la compañía cerrarán sus servidores en enero. The Sims Mobile será injugable a partir de 24 de enero. Es importante aclarar que este título fue retirado de las tiendas digitales hace meses y que los usuarios aún podían acceder a funciones limitadas sin la necesidad de tener conexión. En días, el juego perderá todas sus características sociales, eventos y compras internas.

Otros juegos que tienen los días contados son NBA Live 19 y Real Racing 3, que se quedarán sin servidores el 30 de enero y 19 de marzo, respectivamente. Ambos juegos desaparecerán de tiendas digitales y serán inaccesibles una vez que llegue la fecha elegida.

The Sims Mobile es otro de los juegos que se quedará sin servidores muy pronto

