Bethesda defiende a Starfield de las críticas: Todd Howard cree que el RPG será tan recordado y querido como The Elder Scrolls y Fallout

El desarrollador confía en que el juego espacial encontrará a su público objetivo con el paso del tiempo

Starfield generó expectativas enormes por ser la nueva franquicia de Bethesda en un buen tiempo. El RPG está de nuevo en boca de todos debido a su reciente debut en PlayStation 5 que, al parecer, no llamó la atención de muchos jugadores ni cumplió con las ventas esperadas. La realidad es que el juego espacial dividió la opinión de la comunidad desde su estreno original para Xbox Series X|S y PC.

Muchos fanáticos de Bethesda esperaban que Starfield se convirtiera en un parteaguas para el estudio y que igualara el impacto de juegos como Falllout 4 y The Elder Scrolls V: Skyrim. Sin embargo, los jugadores coinciden en que es un buen juego sin ser algo legendario. Por otro lado, están los fans que se decepcionaron con los resultados, pues creen que Starfield está lejos de ser ese ambicioso juego espacial que Bethesda vendió en diversos eventos.

Todd Howard, creativo del estudio, sabe que la opinión sobre el RPG está polarizada. Aprovechó la llegada de más contenido y el lanzamiento del nuevo port para defender Starfield de las críticas. Desde su perspectiva, sólo es cuestión de tiempo para que el título encuentre su lugar junto a The Elder Scrolls y Fallout.

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Todd Howard cree que Starfield pasará a la historia como otras sagas de Bethesda

Algunos de los juegos más recientes de Bethesda carecieron del apoyo unánime de sus fans. El ejemplo más claro tal vez sea Fallout 76, título que llevó su popular franquicia postapocalíptica al terreno de los juegos online. Esta propuesta tardó años en consolidarse y ganarse a los amantes de la IP. Todd Howard cree que Starfield también entra a esta categoría de lanzamientos, pues son “creativamente diferentes” a lo que habían hecho.

Durante una charla con GamesRadar, el creativo fue cuestionado sobre lo que representa Starfield para Bethesda. En la conversación se señaló que el RPG espacial y Fallout 76 generaron mucha más controversia que títulos como The Elder Scrolls V: Skyrim que, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los mayores éxitos del estudio.

Howard opina que los jugadores aceptarán y recordarán Starfield con cariño, tal como ha ocurrido poco a poco con Fallout 76. El desarrollador anotó que sus franquicias más importantes también tuvieron inicios complicados, pero que todo cambió cuando encontraron a su público objetivo. Por ello, cree que Starfield se consolidará con el paso del tiempo y será reconocido como se merece.

“Si nos remontamos a los inicios de The Elder Scrolls y Fallout, vemos que tienen ciertas similitudes. Y luego, encontramos un público que los aprecia. Así que creo que es cierto que Fallout 76 y Starfield son, sin duda, creativamente diferentes a lo que habíamos hecho antes. Y realmente queríamos que fuera así. Cuando llevas haciendo un tipo de juego durante, en mi caso, 20 años, quieres probar cosas nuevas y aprender de la experiencia”.

El creativo enfatizó que Starfield es algo diferente y único dentro del portafolio de Bethesda. También se mostró orgulloso del éxito que ha tenido el juego hasta ahora. Pese a las críticas y al desempeño comercial del juego, lo considera un logro para el estudio.

¿El RPG fue un fracaso en PlayStation 5?

Starfield dejó de ser exclusivo de Xbox para llegar a PlayStation 5. Sin embargo, tuvo un lanzamiento complicado en la consola de Sony. Para empezar, los jugadores reportaron diversos problemas técnicos y errores que arruinaron parcialmente su experiencia. Además, varios medios especializados criticaron el desempeño general del RPG, incluso en PlayStation 5 Pro.

Por otro lado, los reportes de ventas iniciales son poco alentadores. Según estimaciones, Starfield vendió poco más de 140 mil copias en PS5 en su primera semana. Se trata de una cifra muy por debajo de otros juegos de Xbox que llegaron a la consola de Sony. Las ventas son bajas ya que hablamos de unos de los juegos más ambiciosos de Bethesda que, hace algunos años, generó bastantes expectativas entre los usuarios de consolas.

Para poner la cifra en perspectiva, basta recordar que Forza Horizon 5 despachó 1.5 millones en PS5 durante sus primeras 2 semanas. Con el paso del tiempo, superó la marca de los 5 millones de copias vendidas, por lo que es el juego de Xbox más exitoso en el ecosistema de PlayStation. Entonces, ¿Starfield fracasó en PS5? Aún es pronto para afirmarlo, pues sólo el paso del tiempo lo dirá.

El título de Bethesda no tuvo la recepción esperada en PS5

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