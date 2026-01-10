Forza Horizon 5 se convierte en uno de los ports de Xbox más exitosos para PlayStation 5, ¿cuántos millones de copias ha vendido?

El juego de carreras de Playground Games fue un rotundo éxito en la consola de Sony

Algunos de los juegos más importantes de Xbox ya se pueden jugar en PlayStation 5. Microsoft está satisfecho con los resultados, pues varios de sus lanzamientos multiplataforma han sido un rotundo éxito en la consola de Sony. Uno de los más populares es Forza Horizon 5, juego de Playground Games que ya vendió varios millones de copias en el ecosistema de PlayStation.

Para mayo de 2025, el título de carreras ambientado en México ya había despachado más de 1 millón de copias en PlayStation 5, según estimaciones de Alinea Analytics. La firma de análisis actualizó dicha cifra y es bastante superior a lo esperado. Con ello, Forza Horizon 5 se consolida como uno de los juegos de Xbox más exitosos en PlayStation.

¿Cuántas copias ha vendido Forza Horizon 5 en PlayStation 5?

Los jugadores de PlayStation 5 recibieron Forza Horizon 5 con los brazos abiertos. El título de carreras fue aclamado por la crítica en su estreno para Xbox y PC, por lo que es normal saber que era uno de los ports de Xbox más anticipados. El juego logró vender 1.2 millones de copias en la PlayStation Store durante sus primeras 2 semanas.

Rhys Elliott, miembro de Alinea Analytics, habló de nuevo sobre el éxito del juego de Playground Games en PlayStation 5. Por supuesto, actualizó su número de ventas, que creció considerablemente desde mayo del año pasado. El analista considera que el éxito de Forza Horizon 5 es una prueba de por qué Microsoft decidió volverse multiplataforma, ya que el juego ha vendido varios millones de copias más.

El juego de carreras fue un éxito dentro y fuera del ecosistema de Xbox

Las ventas de Forza Horizon 5 en PlayStation aumentaron de forma importante durante los últimos meses. El más reciente reporte revela que el juego ya despachó 5 millones de unidades en la consola de Sony, por lo que es uno de los juegos más exitosos de Xbox tanto dentro como fuera de su ecosistema.

Elliott destacó que las ventas se traducen en aproximadamente $300 millones de dólares para Microsoft, que seguramente está muy satisfecho con el desempeño del juego. Forza Horizon 5 replicó sin problemas el éxito que tuvo en Xbox y PC, donde registró más de 40 millones de jugadores.

¿Cuándo llegará Forza Horizon 6 a la consola de Sony?

Forza Horizon 6 es una realidad y llegará este año. Será uno de los protagonistas del próximo Xbox Developer_Direct, donde se verán por primera vez en acción sus carreras a lo largo y ancho de Japón. Por ahora, su lanzamiento está confirmado para Xbox Series X|S y PC, así como para Xbox Game Pass y PC Game Pass.

También tendrá un port para PlayStation 5; sin embargo, no estará listo para tener un lanzamiento simultáneo. La nueva entrega recuperará lo mejor de la franquicia e incorporará novedades, como agregados inspirados en la cultura automovilística japonesa, tales como los coches kei y la escena del drifting. Por ahora, no tiene fecha de estreno, pero tal vez se confirme en el evento de Xbox para este mes.

Xbox ofrecerá el primer vistazo al juego durante el próximo Developer_Direct

