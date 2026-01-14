Bobby Kotick dice que vender Activision Blizzard a Microsoft fue la decisión correcta por el declive de Call of Duty, las consolas y el estudio

Bobby Kotick, exdirectivo de Activision Blizzard, habló de nuevo sobre la venta del estudio a Microsoft y Xbox. Esto como parte de su defensa ante una demanda presentada por inversionistas. El polémico ejecutivo es acusado de acelerar la fusión por un precio de adquisición demasiado bajo del esperado.

La demanda de Delaware, interpuesta por el fondo de pensiones sueco Sjunde AP-Fondenla, también acusa a Kotick de aprovechar la venta para aminorar el impacto de las acusaciones de acoso y abuso que enfrentaba Activision Blizzard desde 2021. El ejecutivo rompió el silencio y se defendió con varios argumentos.

Kotick aseguró que la demanda se hizo en realidad para ayudar a Embracer Group, que buscaba expandir su cuota de mercado a expensas de Activision Blizzard. Además, sostuvo que la venta del estudio a Microsoft y Xbox fue la decisión correcta, ya que el declive del propio estudio, de Call of Duty y de las consolas así lo confirma.

Bobby Kotick cree que vender Activision Blizzard fue lo mejor

Para responder a los inversionistas y justificar la venta de Activision Blizzard a $95 USD por acción, Bobby Kotick habló sobre el declive de Call of Duty ante franquicias como Battlefield. Aprovechó la oportunidad para criticar a la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) por intentar bloquear la adquisición con el argumento de que la franquicia le daría una ventaja injusta a Microsoft y Xbox.

“Call of Duty está en camino de tener un rendimiento 60% inferior al del año pasado debido a la intensa competencia de títulos como Battlefield, lo que destruye el argumento ahora derrotado de la FTC sobre el supuesto monopolio de Call of Duty y la falta de competencia en la categoría de juegos de acción en primera persona”.

Bobby Kotick justificó la venta de Activision Blizzard ante las autoridades

Kotick considera que vender Activision Blizzard a Microsoft fue una gran decisión, pues no sólo Call of Duty ha tenido problemas para mantener sus números verdes. El ejecutivo explicó que las ventas de consolas también “están en su punto más bajo” y que, desde 2022, el rendimiento de Activision Blizzard “incumple sistemáticamente las métricas objetivo de los planes a largo plazo.”

“Hoy, dado que las ventas de consolas están en su punto más bajo y las ventas de Call of Duty han caído más de 60 % con respecto al año anterior, el demandante debería expresar su extrema gratitud por la previsión que demostró el liderazgo de Activision al consumar esta transacción (…) La compañía incumplió casi todos los ambiciosos objetivos establecidos en sus planes a largo plazo, un hecho bien conocido por la junta directiva cuando se negoció el acuerdo”.

Desde esta perspectiva, Kotick justificó la venta de Activision Blizzard ante las autoridades. Alertó que, de no haber completado la venta en ese momento, el valor de las acciones de la compañía habría sido “sustancialmente más bajo”.

El directivo acusa a Embracer Group por la demanda

Booby Kotick afirmó que la demanda “tenía como objetivo allanar el camino para que Embracer Group aumentara su presencia en el mercado californiano”. Acusó a la desarrolladora y distribuidora de ser un obstáculo para que Activision Blizzard encontrara nuevos talentos y se expandiera mediante fusiones y adquisiciones.

Embracer Group negó estar involucrado en la demanda. Un portavoz afirmó que nunca necesitaron de la ayuda de un fondo de pensiones sueco “para competir con Activision”. Kotick no profundizó en cómo la demanda ayudaría a Embracer Group a ganar cuota de mercado frente a Activision Blizzard.

El exdirectivo de Activision Blizzard sigue envuelto en polémica

