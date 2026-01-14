Usuarios PS5 no se sienten atraídos por los juegos de Xbox, según estimaciones: Forza Horizon 5 es una excepción con 5 millones de copias

La estrategia multiplataforma de Microsoft Gaming fue un escándalo. Llevar las franquicias icónicas de Xbox a PlayStation es algo que no se imaginaba hace años, pero hoy es una realidad. Detrás de ello hay distintos objetivos, como aumentar el alcance del ecosistema de gaming, pero también una necesidad financiera pues el negocio de videojuegos de la compañía norteamericana no está generando tanto como se esperaba. Hace unos días se reveló que Forza Horizon 5 fue un éxito en PS5, pero ¿qué pasa con los otros ports de Xbox Game Studios?

NO TE LO PIERDAS: Fable llegará a PlayStation 5 el mismo día que lo hará en Xbox y PC, según acertado informante

Gears of War Reloaded habría vendido 572 mil copias en PS5

Los juegos de Xbox no tienen ventas excepcionales en PS5 y están muy lejos de alcanzar 1 millón de copias

De acuerdo con información de Rhys Elliott, experto de Alinea Analytics, el éxito de Forza Horizon 5 en PS5 sería una excepción toda vez que el resto de ports de Xbox para la consola de Sony no registran ventas increíbles.

El analista compartió las estimaciones de copias vendidas de los principales ports de Xbox que llegaron a PS5 el año pasado. Fuera del título de Playground Games, los números no son alentadores.

En el caso de Gears of War Reloaded, versión definitiva del clásico de Xbox 360 de 2006, se estiman 572 mil copias vendidas en la consola japonesa. Luego se encuentra Indiana Jones and the Great Circle con 492 mil copias. Pese a ser juegos AAA, ninguno fue capaz de apuntar siquiera hacia el millón de copias, con todo y el revuelo que causó la llegada de la franquicia de Marcus Fenix a una plataforma competidora.

El siguiente en la lista es Microsoft Flight Simulator con 166 mil copias, algo que se entiende debido a que es un juego de nicho. Todo termina con el resultado más preocupante, se estima que Senua’s Saga: Hellblade II solo vendió 50 mil copias en PS5.

Estamos hablando de una consola, el PS5, que hasta noviembre de 2025 vendió 84 millones de unidades.

Here's how Forza Horizon 5 on PS5 stacks up against some other 2025 Xbox-to-PlayStation ports.



Big deep dive on Forza's PlayStation success in the new free Substack.



Link's in my bio. pic.twitter.com/pXSQSzgUHD — Rhys Elliott (@superhys) January 13, 2026

¿Vale la pena que lleguen los juegos de Xbox a otras consolas?

En el caso de Xbox, hace años que la marca decidió no revelar públicamente los números de ventas, tanto de videojuegos como de consolas. Desde la perspectiva del ecosistema, lo que importa es el número de jugadores y hasta ahora se ha mantenido al alza trimestre con trimestre.

Sin embargo, fuera de los más de 5 millones de copias de Forza Horizon 5, resalta el desempeño del resto de videojuegos. El título de Playground Games es nuevo y único para el público de la consola de Sony, históricamente acostumbrado a la simulación de Gran Turismo.

En el caso de Gears of War Reloaded e Indiana Jones and the Great Circle, parece que el hype por su llegada a PS5 se apagó muy rápido y a nivel de ventas no causó tanto revuelo como se esperaba.

Aunque se trata de estimaciones de ventas, la firma y sus métodos confían en que estén cerca de la realidad. Lo cierto es que Microsoft Gaming apostó por ampliar su ecosistema hacia la competencia en un intento por mejorar sus indicadores, pero las cifras que se manejan en este reporte son todo, menos extraordinarias.

ENTÉRATE: ¿Nicolás Maduro llegó a Fortnite? Importante noticiero se come el bait y muestra el “skin” del polémico presidente de Venezuela como algo real

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente