“Casi todos los juegos de Star Fox son el mismo juego”, fans cansados se mofan de Nintendo por hacer otro remake del título de SNES

Esta semana de manera sorpresiva Nintendo confirmó los rumores de un nuevo juego de Star Fox, aunque no de la manera en la que los muchos fans hubieran querido, puesto que se trata de un remake más de la entrega que dio origen a la serie, lo cual dio pie a muchas críticas y burlas para la compañía.

El estilo gráfico realista no fue suficiente para evitar que los fans repararan en el hecho de que Star Fox (2026) volverá a contar la historia de Star Fox (1993), el original para SNES.

Fans critican falta de apoyo a Star Fox con títulos completamente nuevos

Aparte de críticas al nuevo diseño realista de los personajes, los fans expresaron su deseo de que Nintendo sea capaz de alejarse de la sombra de Star Fox y, por extensión, Star Fox 64, pero al parecer es algo que no ha podido hacer en los poco más de 30 años de la saga.

“‘Estamos agradecidos de que han continuado apoyando la serie durante más de 30 años, aunque nosotros no'”, expresó con sátira un fan en la sección de comentarios del video oficial de revelación del proyecto en el canal de Nintendo en YouTube.

Precisamente, pues la última entrega original de Star Fox salió en el lejano 2006, Star Fox Command, y sin contar el minijuego Star Fox Guard, que se incluyó con Star Fox Zero. Lo que nos deja con una sequía de casi 20 años sin un título completamente nuevo de la serie.

Entérate: ni al diseñador original de Star Fox le gustó el nuevo diseño de los personajes.

Fans se burlan de Nintendo por hacer otro remake de Star Fox

Pero la principal crítica por parte de los fans es que Nintendo vuelve y vuelve a la misma entrega: Star Fox.

“Me gusta como la franquicia Star Fox es 80% el mismo juego”, se lee en uno de los comentarios más votados del video.

“Ahora tenemos una trilogía de Star Fox 64“, opinó uno de semejante manera.

“De alguna manera, Star Fox 64 regresó”, comentó otro.

“Star Fox se ha convertido en el [The Elder Scrolls] Skyrim de Nintendo“, añadió otro fan.

Fans critican a Nintendo por estancamiento creativo de Star Fox (imagen: Nintendo)

Fans señalan erosión de Star Fox como franquicia

Y los fans están en lo correcto, pues la franquicia de Star Fox se compone de 10 juegos lanzados a lo largo de 33 años, pero 5 de ellos cuentan prácticamente la misma historia: la del Star Fox.

Estamos hablando precisamente de Star Fox (SNES), Star Fox 64 (Nintendo 64), Star Fox 64 3D (Nintendo 3DS), Star Fox Zero (Wii U) y Star Fox (Nintendo Switch 2).

“Los remakes de Star Fox 64 continuarán hasta que mejore la moral”, se burló otro en el mismo sentido.

“Nintendo, ésta es la 4.ª vez que nos muestras en clase Star Fox 64“, expresó un usuario más.

Lo bueno es que los jugadores nuevos no tendrán problemas en elegir por cuál juego de la serie empezar, ya que básicamente más de la mitad son el mismo título.

Por si te lo perdiste: ¿Star Fox tendrá una película?

Star Fox y el trato preferencial de Nintendo

Para ponerlo en contexto, otras franquicias muy explotadas en la industria de los vidoejuegos son The Elder Scrolls: Skyrim y The Last of Us, esta última precisamente tiene originalmente 2 historias o 2 juegos, pero gracias a remasterizaciones o remakes, la cantidad total de lanzamientos es de 5.

“Nintendo: ‘no podemos hacer un nuevo F-Zero‘ porque no tenemos nuevas ideas. Como sea, aquí tienen Star Fox por 4.ª vez”, bromeó otro internauta.

“La pata del mono se enrosca”, escribió uno más, haciendo alusión a la obra de William Wymark Jacobs.

Se trata de una de las tantas IP creadas por Shigeru Miyamoto, de ahí que tal vez haya preferencia para hacer más intentos en comparación con otras franquicias, como F-Zero o Kid Icarus, cuyos fans lamentan que no sea otra franquicia la que reciba este tratamiento preferencial o que por lo menos se haga con otra entrega de la serie, en vez del mismo por 5.ª ocasión.

Es importante decir que, además de las novedades gráficas, el nuevo Star Fox tendrá una misión jamás vista que revela la aparente última misión de James McCloud, padre y fundador de Star Fox, entre otras mejoras y características de gameplay.

Por otro lado, se le ha criticado a Nintendo la falta de grandes exclusivos que potencien las ventas del Nintendo Switch 2, que en pocas semanas cumplirá 1 año en el mercado.

Pese a fracasar con una propuesta similar para el Wii U, quizá con la aparición del personaje en la Super Mario Galaxy: La Película, ahora la historia sea diferente y se convierta en lo que necesita la actual consola de Nintendo para saciar la sed de los usuarios.

¿Qué opinas de la nueva entrega de Star Fox? Cuéntanos en los comentarios o en Discord.

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