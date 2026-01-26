Este nuevo control mide tu ritmo cardíaco mientras juegas para ayudarte a cuidar tu salud

En un mercado donde los controles se diferencian casi siempre sólo por su diseño, Ambernic presentó una propuesta innovadora e inusual. La compañía, especializada en accesorios para gaming, reveló un nuevo control que integra una pantalla y sensores para medir el ritmo cardiaco de los jugadores.

La idea va más allá de simplemente mostrar cómo se acelera el corazón de un jugador durante una pelea contra un jefe, pues busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar la salud entre los aficionados al gaming. La revelación del mando no pasó desapercibida por la comunidad, que tuvo todo tipo de reacciones al peculiar accesorio.

Así es el Ambernic RG G01, control que mide el ritmo cardíaco de los jugadores

En ocasiones, jugar videojuegos se convierte en una experiencia tan intensa que es capaz de acelerar el ritmo cardíaco. Ya sea en momentos de alta tensión, en batallas contra poderosos enemigos o durante secuencias especialmente exigentes, el gaming puede provocar reacciones físicas reales que reflejan el nivel de inmersión y emoción que vive el jugador frente a la pantalla.

El Ambernic RG G01 será el primer control que medirá y reflejará la forma en que los videojuegos cambian el ritmo cardíaco. El mando incorpora sensores en sus agarraderas que permiten monitorear la frecuencia cardiaca de los jugadores en todo momento. Los resultados se reflejarán en una pantalla LCD IPS de 2.5 pulgadas que está integrada en el centro.

El primer control capaz de medir la frecuencia cardíaca de los jugadores

De acuerdo con Ambernic, la función de su nuevo control va más allá de ser una simple curiosidad para la industria. La compañía quiere que los jugadores se preocupen realmente por su salud, sobre todo luego de largas sesiones de juego. El RG G01 es un mando inalámbrico que funcionará con Nintendo Switch, PC y dispositivos móviles.

El control ofrece tecnología Hall para evitar el drift y también se puede usar con cable para disminuir la latencia. Por ahora, no tiene fecha de lanzamiento ni precio confirmado. Las funciones de su pantalla no se reducen a medir el ritmo cardiaco de los jugadores, pues también despliega otra información relacionada con la configuración y la personalización del mando.

¿El control es una curiosidad o realmente ayuda a cuidar la salud?

Ambernic asegura que su control RG G01 ayuda a los jugadores a monitorear su frecuencia cardíaca para conocer “su bienestar durante sesiones intensas”. Algunos jugadores creen que es una forma útil de medir este parámetro vital para quienes presentan problemas en el corazón; sin embargo, la mayoría de la comunidad lo ve como una curiosidad.

De acuerdo con un estudio de Journal of the American College of Cardiology (vía Gizmodo), los problemas cardíacos al jugar son muy raros, incluso en personas con cardiopatías genéticas. Debido a esto, los jugadores coinciden que en los sensores del control sólo añaden otra capa de diversión a los juegos, pues resulta interesante monitorear cómo el rimo del corazón se celera durante las partidas.

El control que mide el ritmo cardíaco generó opiniones divididas entre la comunidad

Muchos usuarios hablaron de la singular función con ironía. Hicieron bromas sobre que el control pronto también incluirá calculadora, reporte del clima o incluso un emulador para correr juegos retro en su pequeña pantalla. Otros pidieron a la compañía hacer más controles de este estilo, pero para monitorear otro tipo de padecimientos.

“Anbernic, lo siguiente por favor: un control que pueda medirnos el nivel de azúcar y la gota o la artritis”.

