Double Fine, estudio de Psychonauts, formará un sindicato, siguendo el camino de otros estudios propiedad de Xbox

Por Pedro Pérez Cesari el 09 de mayo de 2026

El estudio propiedad de Microsoft busca proteger la calidad de vida laboral, la creatividad y los derechos de sus trabajadores junto a la CWA.

Otro estudio propiedad de Microsoft decidió sindicalizarse. Ahora fue el turno de Double Fine Productions, equipo conocido por crear Psychonauts y Psychonauts 2.

De acuerdo con reportes recientes, los trabajadores del estudio presentaron oficialmente una petición ante la National Labor Relations Board de Estados Unidos para formar un sindicato junto a la Communications Workers of America (CWA), organización que ya ha trabajado con otros equipos relacionados con Xbox y Bethesda.

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Double Fine busca proteger condiciones laborales y creatividad

Según la información compartida por la CWA, los empleados de Double Fine Productions buscan preservar aspectos importantes del estudio, incluyendo la calidad de vida laboral, la diversidad y la libertad creativa.

El sindicato incluiría tanto empleados de tiempo completo como trabajadores de medio tiempo, sumando aproximadamente 42 personas dentro del estudio.

La organización también destacó que Microsoft tomó una postura neutral durante el proceso y acordó no interferir con el derecho de los empleados a sindicalizarse.

Más estudios de Xbox ya se sindicalizaron

La decisión de Double Fine Productions forma parte de una tendencia que ha crecido dentro de los estudios ligados a Xbox en años recientes.

Desde 2023, distintos equipos relacionados con Microsoft han atravesado despidos y reestructuras importantes. En respuesta, trabajadores de estudios como id Software, equipos de QA de ZeniMax Media y personal relacionado con Call of Duty también comenzaron procesos de sindicalización o huelgas laborales.

El movimiento ha ganado fuerza especialmente dentro de la industria de videojuegos estadounidense, donde cada vez más desarrolladores buscan mejores condiciones laborales y mayor protección frente a despidos masivos.

Por ahora, ni el estudio ni Microsoft han compartido detalles adicionales sobre el proceso, pero todo apunta a que Double Fine se convertirá oficialmente en otro estudio sindicalizado dentro del ecosistema Xbox.

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Aunque actualmente forma parte de Xbox Game Studios, Double Fine Productions conserva un alma indie que lo convierte en uno de los estudios más queridos por los fans. Todo esto es posible gracias al estilo creativo y humorístico de juegos como Psychonauts 2. Su juego más reciente es Kiln, el cual debutó hace unas cuantas semanas y ya puedes probarlo sin costo adicional como parte del catálogo de Xbox Game Pass.

Y tú, ¿qué opinas sobre esta noticia? ¿Estás emocionado por el futuro de Double Fine? Cuéntanos en los comentarios.

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