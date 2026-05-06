Ed Boon habla del futuro de Mortal Kombat: quiere a personajes de Street Fighter, Marvel y DC en la próxima entrega de la franquicia

Mortal Kombat 1 fue un tropiezo para la franquicia de NetherRealm Studios y Warner Bros. Games. El futuro de la IP aún es incierto más allá de su próximo regreso a la pantalla grande, pero Ed Boon ya tiene algunas ideas para la siguiente entrega de la saga de peleas.

El productor sabe que hay muchas expectativas por el próximo Mortal Kombat, así que habló sobre el futuro de la franquicia en medio de los rumores sobre Injustice 3. La franquicia se ha caracterizado no sólo por su brutalidad, sino también por los atractivos personajes invitados que suma al roster de cada uno de sus juegos.

A pesar de que el próximo Mortal Kombat aún es un misterio, Ed Boon confesó que le fascinaría ver a personajes de Street Fighter, Marvel y DC en él. De paso, también habló sobre la rivalidad entre las franquicias de NetherRealm Studios y Capcom, que pronto resurgirá en la pantalla grande.

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El próximo Mortal Kombat podría tener personajes invitados de Street Fighter, Marvel y DC

Los personajes invitados han sido una constante en Mortal Kombat. En su universo han desfilado íconos del cine y personajes que forman parte de la cultura pop. Freddy Krueger, Jason Voorhees, Rambo y Robocop, Terminator, Peacemaker y Homelander son sólo algunas de las figuras que han luchado contra Sub-Zero, Scorpion y demás personajes clásicos de la saga.

Hay muchas dudas respecto al futuro de la franquicia de peleas, pues Mortal Kombat 1 no cumplió con las expectativas y se quedó a medio camino. La buena noticia es que Ed Boon parece confiado en lo que viene en camino. Durante una entrevista con Collider (vía VGC), el creativo habló sobre el estreno de Mortal Kombat II en los cines, pero también de lo que le gustaría ver en el próximo videojuego.

Boon aún tiene una extensa lista de personajes invitados que le encantaría ver en Mortal Kombat. Confirmó que le fascinaría llevar a los peleadores más icónicos de Street Fighter al Netherrealm, a pesar de la rivalidad que existen entre ambas sagas.

El próximo juego de la saga podría tener personajes invitados muy interesantes

El crossover no es una idea descabellada, pues populares franquicias de peleas han colaborado en el pasado. Además, tanto Mortal Kombat como Street Fighter regresarán a los cines, lo que podría ser el pretexto perfecto para impulsar una colaboración que lleve a Ryu, Ken, Chun-Li y más peleadores a su roster.

Ed Boon también es consciente del peso que tienen los superhéroes y villanos tanto de Marvel como de DC para los jugadores. Por ello, también le gustaría ver a personajes invitados de ambos universos en el próximo Mortal Kombat. Desafortunadamente, parece que aún es muy pronto para hablar a detalle de la siguiente entrega de la saga, pues Boon no compartió información puntual sobre su desarrollo.

Una rivalidad que resurge en la pantalla grande

Reiniciar el universo cinematográfico de Mortal Kombat fue un acierto. La película de 2021 recaudó más de $84 millones de dólares en la taquilla internacional, y Mortal Kombat II ya viene en camino para consolidarse como otro éxito. Ed Boon está emocionado por el estreno y con el hecho de que la franquicia vuelva a competir con Street Fighter en los cines.

Durante la misma entrevista, el desarrollador recordó la disputa que hubo cuando Andrew Schul, actor de la película de Street Fighter, se burló de Mortal Kombat II durante The Game Awards 2025. Esto generó indignación en Todd Garner, productor de la secuela que criticó la actitud del actor.

Boon afirmó que no debería haber problemas con esta polémica, pues forma parte de la rivalidad que las sagas han tenido durante sus más de 30 años de historia. Considera que fue un momento divertido y aclaró que no hay resentimiento entre los equipos creativos de ambas producciones.

“No recuerdo que todo el elenco lo hiciera. Creo que fue el tipo del micrófono, y olvidé su nombre. Pero, ¿sabes qué? Esas cosas son solo parte de la rivalidad de tres décadas entre Mortal Kombat y Street Fighter. Para mí, es simplemente divertido. Es entretenido provocar un poco a la gente. No hay resentimientos ni nada por el estilo. Así que, al final, creo que veremos, cuando se estrenen ambas películas, cómo les fue. Pero, sinceramente, me encantaría que les fuera bien a las 2, simplemente porque hay público para más, lo cual sería genial”.

La rivalidad de las sagas de peleas vuelve a la taquilla este año

Mortal Kombat II llegará a los cines el próximo 14 de mayo. Karl Urban será una de las grandes estrellas de la secuela gracias a que dará vida al carismático Johnny Cage. Por su parte, la adaptación de Street Fighter debutará el 16 de octubre con Andrew Koji, Noah Centineo y Callina Liang a la cabeza del reparto.

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