Estos 2 juegazos AAA tienen 90% de descuento y están casi regalados en Steam: los aclamados títulos pueden ser tuyos por menos de lo que cuesta un café

Con el paso del tiempo, algunos juegos AAA reducen sus precios drásticamente y se pueden conseguir por menos lo que cuesta un café. Los usuarios de Steam tienen algunos días para aprovechar una fabulosa promoción, pues 2 grandes producciones tienen 90% de descuento. Los juegos están casi regalados, y son experiencias que recibieron la aclamación tanto de la crítica como de los usuarios de la plataforma de Valve.

Remedy Entertainment se ha posicionado como uno de los estudios más prestigiosos. Desde Finlandia, han creado títulos increíbles que han recibido los aplausos de toda la industria. La promoción de Steam es ideal para conseguir 2 de sus AAA más populares a un precio de ganga.

Alan Wake está casi regalado en Steam por tiempo limitado

Alan Wake fue un parteaguas para Remedy Entertainment, que desde entonces definió su estilo con historias oscuras y llenas de misterio. El título, inspirado en Twin Peaks y diversas novelas de Stephen King, fue un paso adelante para la narrativa. Con su atmósfera única, Bright Falls conquistó de inmediato a los jugadores, que esperaron durante años por una secuela.

El juego narra las aventuras del escritor Alan Wake, cuya esposa desapareció misteriosamente durante unas vacaciones. El protagonista encuentra las páginas de una novela que no recuerda haber escrito. Esto marca el inicio de un viaje a la locura para resolver el enigma y encontrar a su pareja. El título recibió reseñas mayormente positivas en Steam.

La versión original de Alan Wake tiene un precio irresistible para quienes no han disfrutado este juego tan especial. Normalmente, el juego se ofrece por $178.99 MXN, pero gracias a su descuento de 90% vale sólo $17.89 MXN hasta el 27 de enero. Es importante recalcar que no se trata de la remasterización que debutó en 2021, sino de la experiencia original.

Alan Wake está disponible en Steam por menos de $20 MXN

Control tiene 90% de descuento en Steam

Además de Alan Wake, otro AAA tienen 90% de descuento. Se trata de Control, otra de las joyas de Remedy Entertainment que también fue elogiado por su originalidad y ambición narrativa. Sigue la historia de Jesse Faden, una joven que llega a un misterioso edificio gubernamental conocido como la Casa Inmemorial en busca de respuestas sobre su pasado.

La protagonista descubre que el lugar es corrompido por una fuerza sobrenatural llamada Hiss y que deberá hacerse cargo de la situación. Su narrativa explora fenómenos paranormales, documentos clasificados y espacios que desafían la lógica, con el toque característico del estudio. La crítica y los jugadores le dieron reseñas muy positivas por su jugabilidad y propuesta inusual.

Los jugadores de Steam que aún no tengan Control en su colección, puede conseguirlo con 90% de descuento, también hasta el 27 de enero. El título cuesta $499.99 MXN, pero gracias a la oferta se puede conseguir su Ultimate Edition por sólo $49.99 MXN. Esta edición da acceso a toda la experiencia del juego, así que es ideal mientras llega Control Resonant, su secuela que se estrenará en algún momento de este año.

La edición más completa del juego está casi regalada en Steam

