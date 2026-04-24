Xbox Game Pass: Microsoft confirma por sorpresa 10 nuevos juegos para su servicio y todos se podrán disfrutar sin costo adicional desde su estreno

Microsoft quiere que Xbox Game Pass sea tan popular como antes, por lo que en los últimos días ha hecho cambios importantes al servicio. Asha Sharma, la jefa de Xbox, sabe que los juegos son esenciales para que nuestro interés por la plataforma se mantenga intacto. La compañía sorprendió esta semana con el anuncio de otros 10 juegos que llegará como estrenos de día 1 al catálogo del servicio en los proximos meses.

En caso de que no lo sepas, Xbox celebró recientemente un evento para presumir algunos de los juegos independientes que debutarán este año en su ecosistema. Como imaginas, el más reciente ID@Xbox Spring Showcase estuvo lleno de anuncios para Xbox Game Pass y PC Game Pass. Los suscriptores de los servicios tienen motivos para estar emocionados, pues juegos muy atractivos ya vienen en camino.

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El ID@Xbox Spring Showcase tuvo sorpresas para los usuarios de Xbox Game Pass

Los eventos de Xbox son emocionantes, pues desde hace años incluyen anuncios para Xbox Game Pass sin excepción. ID@Xbox Spring Showcase estuvo cargado de revelaciones por parte de talentosos estudios independientes, que confían en el servicio de suscripción. Conocemos casos de juegos indie que triunfaron gracias a la exposición que les dio Xbox Game Pass, por lo que es normal saber que más creativos quieren probar suerte.

La mayoría de los juegos que aparecieron en el ID@Xbox Spring Showcase llegarán al servicio de suscripción desde su lanzamiento. Desde hace tiempo sabemos que títulos como Beastro, Echo Generations 2 y Vapor World: Over the Mind —que tuvieron nuevos avances en el evento— serán estrenos de día 1.

Atractivos juegos independientes llegarán al servicio en los próximos meses

Entre las novedades interesantes están Crashout Crew y Deep Dish Dungeon, que nos retarán a gestionar un almacén y a explorar mazmorras con la ayuda de otros jugadores, respectivamente. También destaca Inkonbini: One Store. Many Stories, donde atenderemos una tienda de conveniencia en Japón.

Por su lado, Lofsöng es una juego de aventuras con una estética oscura, mientras que Mistfall Hunter nos desafiará con su propuesta RPG de acción y extracción. Durante el evento, también vimos un vistazo a RV There Yet?, SpeedRunners 2: King of Speed, Screenbound y más. Abajo hay un trailer con los anuncios destacados y la lista completa de juegos con sus respectivas fechas.

inKonbini: One Store. Many Stories (abril 30 de 2026)

Crashout Crew (mayo 28 de 2026)

RV There Yet? (mayo de 2026)

SpeedRunners 2: King of Speed (julio de 2026)

Deep Dish Dungeon (otoño de 2026)

Escape Academy 2 (2026, fecha por confirmar)

Mistfall Hunter (fecha por confirmar)

Screenbound (fecha por confirmar)

Starseeker: Astroneer Expeditions (fecha por confirmar)

Tears of Metal (fecha por confirmar)

Microsoft prepara más cambios para mejor su servicio y hacerlo más accesible

De manera sorpresiva, el gigante tecnológico decidió reducir el precio de Xbox Game Pass Ultimate y PC Game Pass. A cambio, las nuevas entregas de Call of Duty dejará de estar disponibles sin costo adicional en su estreno. La buena noticia es que hay más cambios programados que llegarán en el futuro al servicio.

Sabemos que Xbox y Discord formaron una nueva alianza para hacer que la plataforma de suscripción sea más accesible. Gracias a una filtración, se reveló que las empresas lanzarán Xbox Game Pass Starter Edition. En teoría, el plan ofrecería una oferta similar a la de Essential y se podría contratar al adquirir Discord Nitro.

Por otro lado, hay indicios de otros planes que sólo incluirán juegos first-party e, incluso, acceso a contenido de Netflix. Sin embargo, estas suscripciones aún no son oficiales. Uno de los objetivos de Asha Sharma es que el servicio vuelva a ser accesible luego de sus polémicos ajustes de precios, así que seguramente en las próximas semanas habrá más noticias al respecto.

Más opciones de suscripción llegarán en el futuro

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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