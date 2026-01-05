Estudio de Arc Raiders defiende el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo: “es un enorme beneficio para los jugadores”

A pesar de su enorme popularidad, Arc Raiders no se ha salvado de las críticas. Embark Studios y Nexon reconocieron el uso de inteligencia artificial generativa en el desarrollo del juego. La usaron para crear algunas de las voces del shooter de extracción, que se mantiene como uno de los títulos más populares de los últimos meses.

El debate sobre el uso de la tecnología en el desarrollo de videojuegos continúa. La opinión de la industria sigue dividida, pues hay quienes consideran que es una gran herramienta que agiliza ciertos procesos en beneficio de los desarrolladores. Por otro lado, hay personas que están en contra de su uso, pues consideran que atenta contra el factor humano de una industria creativa como la de los videojuegos.

Patrick Söderlund, director de Embark Studios, opinó de nuevo sobre el tema con una postura muy clara: cree que el uso de la inteligencia artificial es benéfico tanto para los desarrolladores como para los jugadores.

Embark Studios aprueba el uso de inteligencia artificial en el desarrollo de juegos

La discusión sobre el uso de la inteligencia artificial en el desarrollo de juegos se ha intensificado en los últimos meses. Algunos desarrolladores consideran que es una herramienta muy valiosa, y que los jugadores deben entender que su uso no significa necesariamente que le den la espalda al factor humano de la industria.

Durante una entrevista reciente con GamesBeat, Patrick Söderlund explicó por qué está a favor del uso de la tecnología para la creación de videojuegos. Antes que nada, el jefe de Embark Studios aclaró que los videojuegos siempre deben ser una “industria de personas”. Está comprometido con el trabajo de los actores de voz y reiteró que no busca reemplazarlos mediante el uso de la inteligencia artificial.

Creadores de Arc Raiders usarán la inteligencia artificial sin impactar en el factor humano de sus juegos

El directivo explicó que nunca usarán la inteligencia artificial para evitar contratar o sustituir a personal. Considera que es muy importante que toda la industria piense en cómo la tecnología puede impulsar el desarrollo y convertirse en un beneficio tanto para los desarrolladores como para los jugadores. Desde su perspectiva, facilita el trabajo de los creativos y tiene el potencial de ofrecer mejores títulos a los fanáticos del entretenimiento.

“No usamos la IA para no tener que contratar ni reemplazar personal, ni grupos de trabajo ni actores de doblaje. Hay que reflexionar y comprender qué es y cómo puede ser de gran ayuda para los desarrolladores y un enorme beneficio para los jugadores. Entiendo que es un tema complejo y un debate complejo”.

Desde esta perspectiva, los creadores de Arc Raiders seguirán apostando por la tecnología. El directivo cree que no debe haber problemas siempre y cuando la inteligencia artificial tenga un uso ético, lo cual implica no aprovecharse del trabajo de las personas sin su consentimiento.

¿Por qué Arc Raiders recibió críticas?

Arc Raiders protagonizó una polémica poco después de su lanzamiento. Sus desarrolladores usaron inteligencia artificial para crear algunos de los diálogos y voces del juego, lo que generó una oleada de críticas.

La compañía usó la inteligencia artificial para crear algunos de los diálogos y voces de Arc Raiders. Embark Studios trató de ser lo más transparente posible, por lo que también admitió que usó aprendizaje automático para crear algunas animaciones. Ante esto, Nexon —la empresa matriz de Embark Studios— reaccionó a las críticas contra Arc Raiders.

Junghun Lee, su directivo, afirmó que la inteligencia artificial ha ayudado a los desarrolladores a mejorar su eficiencia tanto en la producción como en el mantenimiento de juegos como servicio. Además, considera que las críticas no tienen mucho sentido, pues prácticamente todas las compañías de la industria la usan en sus desarrollos.

“En primer lugar, creo que es importante partir de la base de que todas las empresas de videojuegos ahora utilizan inteligencia artificial. Pero si todas trabajan con tecnologías iguales o similares, la verdadera pregunta es: ¿cómo sobrevivir? Creo que es importante elegir un estrategia que aumente la competitividad”.

