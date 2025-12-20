Evangelion regresará en 2026: Hideaki Anno prepara un nuevo proyecto para celebrar el 30.° aniversario de la franquia

El próximo año se celebrará el 30.° aniversario de Evangelion, una de las franquicias japonesas más influyentes. Hideaki Anno y otros destacados creativos preparan algo especial para festejar en grande. Por medio de un comunicado, Studio Khara anunció un nuevo proyecto de la popular saga de anime y manga, que debutará a inicios de 2026.

Pese a la turbulenta historia de la IP y el fin de Gainax, Evangelion tiene una fiel base de fanáticos que están a la espera de algo nuevo tras Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time. La buena noticia es que sólo tendrán que ser pacientes un par de meses más para disfrutar un nuevo corto animado que se presentará durante el EVA FEST.

Evangelion tendrá un nuevo corto animado con Hideaki Anno como supervisor

El anuncio del nuevo corto animado de Evangelion es un hito histórico para los fans. Será una animación inédita creada expresamente para celebrar los 30 años de la serie y todo su legado. El nuevo proyecto de la saga se llama Evangelion Broadcast 30th Anniversary Special Screening y formará parte de las actividades de la STAGE AREA del EVA FEST, que se celebrará del 21 al 23 de febrero de 2026.

El corto animado tendrá una duración de 13 minutos. Se proyectará una vez al día, por lo que su estreno mundial será una de las actividades más esperadas del festival. La producción contará con la supervisión, guion y planificación por parte de Hideaki Anno. Su implicación directa ha generado mucho entusiasmo tras todos los altibajos de la saga.

El nuevo corto animado de Evangelion será supervisado por Hideaki Anno

En el comunicado, también se confirmó la participación de Naoyuki Asano, director de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time. El creativo repetirá su rol, por lo que será el director del nuevo corto del 30.° aniversario. Por si fuera poco, el equipo de producción también tendrá creativos muy importantes que trabajaron en anteriores proyectos.

Kazuya Tsurumaki, Shinji Higuchi y Kazuki Todoroki supervisarán el metraje para garantizar que esté a la altura de las expectativas. Por ahora, no hay más detalles sobre la producción, por lo que su historia aún es un misterio. Es un proyecto para celebrar una fecha muy importante, y los fans tienen esperanzas de que sea sólo el inicio de algo más grande.

El 30.° aniversario de la franquicia se celebrará en febrero de 2026

Gainax cerró luego de declararse en bancarrota

Durante las décadas de 1990 y 2000, Gainax fue uno de los estudios de anime más reconocidos e influyentes de Japón. Neon Genesis Evangelion fue su obra cumbre y por la que obtuvo el reconocimiento mundial. Pese a su popularidad, la productora cerró a mediados de este mes, luego de declararse en bancarrota en 2024.

Gainax sufrió las consecuencias de una mala administración que, con el paso de los años, se reflejó en serios problemas financieros. Su prestigio también fue opacado por acuerdos irregulares de sus licencias y muchos otros problemas. Esto hizo que Hideaki Anno se distanciara de la empresa para fundar Studio Khara, iniciativa que nació en 2006.

El cierre de Gainax marcó el fin de una era para la industria

Anno luchó para mantener el control creativo y la producción de Evangelion, lo que dio pie a nuevos proyectos. La salida del prestigioso creativo tuvo un efecto en cadena, pues Gainax sufrió una importante fuga de talento. Esto abrió las puertas al nacimiento de otras compañías, como Studio Trigger, fundado por Hiroyuki Imaishi y Masahiko Otsuka.

Con el paso del tiempo, el poco prestigio que le quedaba a Gainax se esfumó en conflictos legales, deudas enormes y una administración que destruyó el legado del estudio. Luego de declararse en bancarrota, el estudio cerró de forma definitiva el pasado 11 de diciembre.

