Gratis: están regalando un juego de vaqueros con reseñas muy positivas; consíguelo sin costo y ahorra casi $300 MXN

El Viejo Oeste ha inspirado un sinnúmero de videojuegos donde los vaqueros protagonizan todo tipo de aventuras. Si te apasionan los juegos con esta temática, debes saber que están regalando un título que mezcla los duelos de pistolas con toques de terror. El título en cuestión es para PC y sólo estará disponible gratis por tiempo limitado, así que debes ser rápido para conseguirlo con 100% de descuento y así ahorrarte casi $300 MXN.
Un juego de vaqueros con toques de terror está disponible gratis por tiempo limitado
Hyperstrange y New Blood Interactive lanzaron en 2023 un título inspirado en el Viejo Oeste, pero que le añade un toque inesperado de horror y brutalidad. Nos referimos a Blood West, un shooter en primera persona que combina el imaginario del Weird West con horror de corte lovecraftiano.
El título te pone en el papel de un pistolero zombie, condenado a vagar por el yermo debido a una maldición. Como imaginas, tu objetivo será encontrar una forma de salvar tu alma y descansar en paz. A tu paso encontrarás todo tipo de criaturas horripilantes, en una experiencia centrada en la exploración, el sigilo y los combates.
Blood West tuvo reseñas muy positivas con su estreno en Steam, plataforma donde se ofrece por $282.99 MXN. Los jugadores resaltaron su ambientación, su concepto original y su nivel de dificultad, pues ofrece una experiencia desafiante para los amantes de los shooters. Por si no lo sabes, Epic Games inició desde hace unos días con su tradicional periodo de regalos para consentir a los jugadores de PC.
Tal como lo imaginas, Blood West es parte de los juegos gratuitos de la Epic Games Store. La oferta sólo estará disponible hoy, pues cada nuevo juego gratuito sólo se ofrecerá durante 24 horas. Para obtenerlo, sólo debes visitar la tienda de juegos para PC e ir a la página del juego. Basta con iniciar sesión y seleccionar “Conseguir”. De esta forma podrás jugar Blood West cuando tengas un poco de tiempo libre.
¿Qué ofrece Blood West?
El shooter está inspirado en juegos como Thief, S.T.A.L.K.E.R. y Hunt: Showdown. Por ello, deberás enfrentarte a sus amenazas y su mundo con cautela. El título se desarrolla en 3 grandes zonas abiertas: los cañones, el pantano y las montañas. Cada área está repleta de monstruos y entidades demoníacas que cambiarán tu estilo de juego.
Estos escenarios pueden recorrerse con total libertad y a tu propio ritmo. De acuerdo con estimaciones, Blood West tiene una duración aproximada de 20 horas. Te puedes acercar a su jugabilidad desde 2 perspectivas: el sigilo o la acción directa. Para esta última opción, tendrás a tu disposición un gran arsenal propio de la época, como rifles, escopetas, armas cuerpo a cuerpo y todo tipo de revólveres.
Blood West tiene algunos elementos de rol, que te permitirá mejorar al protagonista con un sistema de habilidades y ventajas. En tu aventura, también encontrarás todo tipo de objetos y botín que le añaden una capa de profundidad más al gameplay.
