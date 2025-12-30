Exdirectivo de Sony dice que PlayStation, Xbox y Nintendo deben aprender esta lección para superar los límites del mercado de consolas

A pesar de la creciente popularidad de los videojuegos, el mercado de consolas no ha evolucionado como PlayStation, Xbox y Nintendo esperaban hace décadas. Shawn Layden, expresidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment America, cree que esta situación no cambiará hasta que las grandes compañías del sector aprendan una lección importante.

Durante una entrevista reciente, el exdirectivo explicó que en cada generación se venden aproximadamente 250 millones de consolas, una cifra que se ha mantenido constante a lo largo de las décadas. Considera que esto demuestra un estancamiento del mercado de consolas y que las compañías no han logrado descifrar como superar dicha barrera.

Layden cree que PlayStation, Xbox y Nintendo deberían aprender de la batalla que se libró hace años entre los formatos Betamax y VHS, pues da una pista de cómo impulsar el mercado de consolas más allá de la barrera habitual. Piensa que el problema se resolvería si los productores de hardware se pusieran de acuerdo para ofrecer un formato único de gaming.

PlayStation, Xbox y Nintendo deben cooperar para superar los límites del mercado

Durante una charla con el canal de YouTube Pause for Thought y Naomi Kyle (vía IGN), Shawn Layden habló cómo el mercado de consolas no ha podido superarse en décadas. Reconoció que la industria ha crecido con “cientos de millones de usuarios” y con ingresos de miles de millones de dólares. Sin embargo, las ventas de consolas no han evolucionado a la par, pues son sólo una parte de todo el ecosistema de gaming.

Explicó que en cada generación se alcanza un pico máximo de 250 millones de consolas vendidas, con excepción de la época de Wii, cuando casi se llega a los 300 millones. Esto debido al interés que generó la consola en los jugadores casuales.

“La gente pensaba que podías comprar Wii Fit y perder peso. Así que conseguimos que un público no tradicional de videojuegos se uniera a la industria en ese momento. Pero eso fue una anomalía y, aun así, nos hemos estancado. Así que necesitamos superar ese límite, esa barrera”.

El mercado de consolas no ha crecido durante generaciones

Layden considera que la batalla de formatos entre Betamax y VHS ofrece una lección valiosa para PlayStation, Xbox y Nintendo. Piensa que VHS triunfó debido a que sus dueños superaron las barreras del formato de video y la competencia al licenciarlo a muchos fabricantes. Desde su perspectiva, la industria de los videojuegos se ha quedado atrapada en un techo de crecimiento y ese límite no se romperá mientras el modelo siga centrado en ecosistemas cerrados.

Trasladado a los videojuegos, el mensaje de Layden es que las consolas actuales se parecen más a Betamax que a VHS. Cada plataforma es un ecosistema cerrado, con catálogos fragmentados y fuertes barreras de entrada para el usuario. Eso limita el crecimiento porque obliga al consumidor a “elegir bando” y a duplicar su inversión si quiere acceder a todo el contenido relevante.

¿Debe existir un formato único de gaming?

Layden considera que la solución a este estancamiento es la adopción de un formato único de gaming, es decir, un estándar común que permita ejecutar los mismos videojuegos en cualquier dispositivo compatible, independientemente del fabricante. En su visión, la industria debería replicar el modelo de los consorcios tecnológicos del pasado.

De este modo, la rivalidad entre PlayStation, Xbox y Nintendo dejaría de basarse en la fragmentación de catálogos y ecosistemas cerrados, y se trasladaría al terreno del hardware, los servicios y la experiencia de usuario. Cree que esto haría que el mercado crezca más allá del límite histórico de las consolas dedicadas y alcance una adopción verdaderamente masiva.

“Creo que necesitamos adentrarnos en un mundo con un formato único de gaming. Quizás sólo provenga de PC. Quizás encontremos la manera de hacerlo todo con un kernel de Linux o algo similar. Y luego formamos un consorcio en torno a eso. Tenemos programas de licencias que permiten a otros fabricantes expandirse a ese espacio, y entonces podemos hablar de cifras reales en movimiento”.

Shawn Layden cree que las compañías deben apostar por ecosistemas mas abiertos

