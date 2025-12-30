Serie de The Last of Us sufre una baja para su temporada 3: este actor no regresará a la producción de HBO

La serie de The Last of Us reanudará su producción a inicios del próximo año, con el objetivo de estrenar sus nuevos capítulos en algún momento de 2027. Craig Mazin y el resto del equipo de HBO trabajan para adaptar uno de los arcos narrativos más importantes de la franquicia: la historia de Abby. Sin embargo, la temporada 3 de The Last of Us acaba de sufrir una baja, pues un actor con un papel destacado no regresará a la serie y será reemplazado.

No es la primera vez que un personaje de la serie cambia de actor. Debido a problemas de agenda, Con O’Neill cedió el papel de Bill a Nick Offerman. Esta situación volvió a repetirse, pero con un personaje que tendrá un papel destacado en la temporada 3 de The Last of Us, pues forma parte del círculo cercano de Abby.

Manny tendrá un nuevo actor en la temporada 3 de The Last of Us

El actor Danny Ramírez se unió a la producción de HBO en 2024, cuando fue elegido para interpretar a Manny. El personaje apareció en la temporada 2 y también formará parte de la temporada 3 de The Last of Us. Sin embargo, Ramírez no podrá seguir interpretándolo en los nuevos capítulos, por lo que será reemplazado.

El rol de su personaje fue importante en los más recientes capítulos de la serie, pues ayudó a Abby (Kaitlyn Dever) a conseguir su venganza contra Joel (Pedro Pascal) luego de todo lo que hizo para salvar a Ellie (Bella Ramsay) durante la primera temporada. En los próximos capítulos, Manny será interpretado por otro actor que aún no ha sido confirmado.

Danny Ramírez dejará el papel de Manny en la temporada 3 de The Last of Us

De acuerdo con un reporte de Variety, Danny Ramírez no podrá continuar en la serie de HBO por problemas de agenda. Tiene varias producciones en puerta, como Samo Lives, película biográfica de Jean-Michel Basquiat, y también se espera que forme parte de Avengers: Doomsday, la próxima apuesta grande de Marvel.

Ramírez forma parte del Universo Cinematográfico de Marvel desde hace algunos años. Le dio vida a Joaquín Torres en cintas como Falcon y el Soldado del Invierno y Capitán América: Un nuevo mundo. Debido a que la producción de la temporada 3 de The Last of Us se empalma con otros de sus proyectos, dejará libre el papel de Manny. Por ahora, no se ha confirmado qué actor lo sustituirá.

¿Qué esperar de la tercera temporada de la serie de HBO?

Aún queda una larga esperar para disfrutar los nuevos capítulos de The Last of Us. Se espera que la temporada 3 inicie con su rodaje en abril de 2026, en locaciones de Canadá. Por ahora, no hay una fecha exacta para su estreno. Casey Bloys, gerente ejecutivo de HBO, anticipó que la serie regresará en algún momento de 2027.

La temporada 3 se enfocará en la historia de Abby, por lo que Ellie quedará un relegada a segundo plano. Craig Mazin, productor y guionista de la adaptación del videojuego, prometió que la tercera temporada será más larga y que se asemejará a la primera. Esto luego de las críticas que recibieron los más recientes capítulos por su ritmo y otras inconsistencias.

Es importe recordar que Neil Druckmann, director de los juegos y figura clave en Naughty Dog, abandonó el equipo creativo de la serie para enfocarse en el desarrollo de Intergalactic: The Heretic Prophet. Se espera que la producción tenga al menos 4 temporadas.

Los nuevos capítulos están programados para 2027

