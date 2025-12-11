Fallece Jim Ward, actor de voz que trabajó en Ratchet & Clank, Resident Evil, Metal Gear Solid, Diablo y más franquicias

La industria del entretenimiento está de luto. Jim Ward, reconocido actor de voz estadounidense que trabajó en importantes franquicias de videojuegos, cine y televisión, falleció esta semana. Murió a los 66 años debido a complicaciones de salud que iniciaron desde 2021.

La comediante Stephanie Miller, con quien compartía un programa de radio, dio a conocer la noticia sobre la partida de Ward por medio de sus redes sociales. Su trabajo en la industria de los videojuegos lo llevó a ser parte de icónicas franquicias, como Ratchet & Clank, Resident Evil, Metal Gear Solid, Diablo y más.

Entérate: Bethesda reconoce problemas de input lag en Skyrim para Switch 2 y da un consejo para mejorar la experiencia mientras investiga el fallo

Jim Ward y su trabajo en la industria de los videojuegos

Jim Ward fue un actor de voz reconocido por su versatilidad. Esto le permitió formar parte de las industrias de la animación, los videojuegos y el cine. Nació en 1959 y, durante décadas, se dedicó a dar vida a personajes icónicos de muchas franquicias. Esto lo consolidó como una de las voces más identificables de la industria.

Muchos jugadores recordarán a Ward por ser la voz original de Capitán Qwark de Ratchet & Clank. El actor no pudo participar en Rift Apart, la entrega más reciente de la franquicia, pues durante la producción sus problemas de salud ya eran considerables. Su debut en la industria fue en 1993, con su trabajo en Spider-Man vs. The Kingpin. También dio vida a Krauser en la versión original de Resident Evil 4.

Jim Ward fue un reconocido actor de voz en la industria de los videojuegos

El actor formó parte del universo de Metal Gear. Prestó su voz a Doktor en Metal Gear Rising Revengeance y trabajó en Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Ward aparece en los créditos de otros juegos, como Diablo III y Star Wars: Knights of the Old Republic. Su talento también fue parte de franquicias como Call of Duty y Dragon Age. Su último trabajo en la industria fue Quake Champions.

Ward también es recordado por su trabajo en destacadas series para la televisión. Dio vida a personajes de Los Padrinos Mágicos, Danny Phantom, Ben 10, Avatar: La leyenda de Aang y más.

Te interesa: Kim Kardashian llegará a Fortnite, ¿cuándo estará disponible la celebridad en el battle royale?

¿De qué falleció Jim Ward?

El actor empezó a tener problemas serios de salud desde 2021, cuando presentó problemas de memoria que se agravaron con el paso del tiempo. También sufrió las secuelas del COVID-19 durante la pandemia. Desarrolló Alzheimer, lo que le impidió seguir activo en la industria. Esto también hizo imposible su aparición en Ratchet & Clank: Rift Apart.

Stephanie Miller, con quien compartió un programa durante 13 años, compartió un mensaje para confirmar el fallecimiento del actor. Los fanáticos de su trabajo lamentaron su partida en las redes sociales y le hicieron varios homenajes, donde recordaron a sus personajes más emblemáticos.

“Uno de los mensajes más tristes que he recibido de la increíble señora de Jim Ward: Nuestro maravilloso ‘dios de la voz’, como Steph nombró a Jim Ward, falleció hoy a las 10:45 A.M.”

El actor será recordado por los jugadores por personajes como Capitán Qwark

Por si te lo perdiste: Olvidado exclusivo de Nintendo GameCube por fin puede jugarse en consola moderna

En LEVEL UP lamentamos el fallecimiento de Jim Ward y deseamos que el actor encuentre paz en su descanso final.

Fuente