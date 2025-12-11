Bethesda reconoce problemas de input lag en Skyrim para Switch 2 y da un consejo para mejorar la experiencia mientras investiga el fallo

Jugadores afirmaron que el nuevo port del RPG es un "desastre" por los retrasos y sus 30 fps

Bethesda sorprendió esta semana con el lanzamiento de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition para Switch 2. El título incluye múltiples mejoras para aprovechar el potencial adicional de la nueva consola de Nintendo; sin embargo, los jugadores y fans de la franquicia no están nada contentos con los resultados.

Por medio de foros y redes sociales, la comunidad criticó el port por su desempeño. Algunos jugadores consideran que la versión definitiva del RPG deja mucho que desear. Criticaron la presencia de input lag y la tasa de cuadros por segundo, que es de 30 fps. Consideran que Bethesda tuvo que mejorar estos apartados del juego para que Skyrim para Switch 2 valiera la pena.

La compañía ya está al tanto de las críticas y reconoció que el port para la consola híbrida necesita mejoras. Por ello, investigará los problemas de rendimiento para arreglarlos con una futura actualización.

¿Por qué los jugadores critican Skyrim para Switch 2?

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition para Switch 2 recibió múltiples críticas a pocas horas de su lanzamiento. Bethesda prometió mejoras en la resolución, tiempos de carga reducidos y un rendimiento optimizado; sin embargo, cumplió a medias. Por medio de las redes sociales y reddit, la comunidad compartió videos donde se muestran algunos de los problemas de desempeño del RPG.

La comunidad denunció sobre todo el input lag o retraso que existen en los controles, lo que perjudica la experiencia de juego. Por otro lado, hubo quejas por los 30 fps. Muchos jugadores consideran que el juego debería correr a 60 fps en una consola como Switch 2, que supera el potencial de su antecesora. Debido a esto, calificaron a Skyrim para Switch 2 como “un desastre”.

Jugadores no están contentos con el desempeño de Skyrim para Switch 2

Algunos fans de la franquicia afirmaron que el título es injugable en su estado actual, pues el input lag es muy molesto. Denunciaron que hay retardos de hasta 1 segundo entre que mueven el control y su personaje reacciona, lo que vuelve tediosa la experiencia. También hubo críticas hacia Bethesda por no mejorar el juego para que fuera verdaderamente una versión definitiva para la consola de Nintendo.

Por si fuera poco, parte de la comunidad tampoco está feliz con el peso de Skyrim para Switch 2. El RPG pesa 53 GB, una cantidad considerable si se toma en cuanta el límite de almacenamiento interno de la consola. Debido a las quejas, Bethesda investigará los problemas de rendimiento.

Fans criticaron el port en foros y redes sociales

Bethesda reconoce los problemas de desempeño y los investigará

Luego de todas las quejas de la comunidad, Bethesda reconoció que Skyrim para Switch 2 tiene algunos problemas de rendimiento. Por medio de su sitio de soporte habló en concreto de los inconvenientes con el input lag y confirmó que los está investigando para ofrecer una solución en el futuro. Mientras tanto, ofreció una alternativa que puede mejorar la experiencia de juego.

Los jugadores deben pausar el juego, ir al menú de Configuración y luego a la sección de Jugabilidad. Ahí es necesario desactivar la opción Ataque con gestos. Esto debería mejorar al menos un poco la experiencia de juego mientras llega una solución definitiva.

“Estamos investigando reportes que indican que varios jugadores están experimentando input lag en Nintendo Switch 2”.

Bethesda ya está al tanto del problema de input lag

Se espera que, en los próximos días, la compañía lance alguna actualización que solucione el problema de los retrasos. En su sitio de soporte, no especificó cuándo tendrá las mejoras listas, así que por ahora lo mejor es seguir sus recomendaciones para disminuir el input lag durante las partidas.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition es compatible con la nueva tecnología de Switch 2, como los controles tipo mouse de los Joy-Con 2. Asimismo, tiene soporte para las figuras amiibo y los controles de movimiento. Una de las sorpresas es que tiene contenido exclusivo inspirado en The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

