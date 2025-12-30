Fan convierte GTA V en el juego de Superman que muchos han soñado: mod lleva al superhéroe de Henry Cavill al título de Rockstar

Un jugador decidió que el mundo de GTA V era el escenario ideal para un juego de Superman. Puso manos a la obra y creó un mod que convierte el juego de Rockstar Games en una aventura de mundo abierto protagonizada por el Hombre de Acero, concretamente por la versión de Henry Cavill, del Snyderverse.

Durante décadas, los jugadores han esperado un juego de Superman que esté a la altura de su legado. Sin embargo, DC ha tenido problemas para conceptualizar un título donde el protagonista sea un superhéroes prácticamente invencible. El modder JulioNIB no se cuestionó mucho las cosas, llevó a Superman al mundo de GTA V y el resultado sorprendió a toda la comunidad.

Entérate: FromSoftware revolucionó el gaming con Dark Souls y Bloodborne, pero Hidetaka Miyazaki no se atribuye la invención del género Soulslike

Mod de Superman para GTA V sorprende a la comunidad

Los fanáticos de DC aún sueñan con un juego de Superman de mundo abierto. Pese a la popularidad del personaje y su importancia en el nuevo DCU, el proyecto simplemente no se ha hecho realidad por retos creativos. Por ello, JulioNIB decidió llevar al personaje al mundo de GTA V con un mod de Superman.

El jugador no se basó en la nueva versión del superhéroe, interpretada por David Corenswet, sino en la versión de Henry Cavill, actor que trabajó con Zack Snyder en El Hombre de Acero. Los fans consideran que esta elección encaja a la perfección en GTA V, pues Superman no es precisamente amigable en el mod.

El mod de Superman para GTA V es protagonizado por el Hombre de Acero de Henry Cavill

Originalmente, el mod era protagonizado por Homelander, icónico personaje de The Boys. JulioNIB recibió muchas peticiones para cambiar al antagonista por el superhéroe de DC. Los resultados sorprendieron a los fanáticos, pues el proyecto parece el juego de Superman que han soñado durante décadas.

El mod no se reduce a sustituir a los protagonistas de GTA V por Superman, pues el superhéroe puede usar sus habilidades más conocidas. Es capaz de volar por el mundo abierto, usar su mira de rayos láser y su enorme fuerza para acabar con los enemigos.

Al estar en el juego de Rockstar, Superman no tiene que apegarse a la ley, pues también puede cometer crímenes. La versión 2.2 del mod ya está disponible para su descarga gratuita. Por ahora, es compatible sólo con la versión original de GTA V para PC.

Te interesa: Exdirectivo de Sony dice que PlayStation, Xbox y Nintendo deben aprender esta lección para superar los límites del mercado de consolas

La comunidad de modders de GTA V sigue muy activa

A pesar de la próxima llegada de GTA VI, la comunidad de modders de GTA V sigue muy activa. Tras años de tensiones y conflictos con Rockstar —marcados por proyectos retirados y fuertes restricciones—, la compañía optó por cambiar de estrategia y respaldar abiertamente a la escena modder, pues la considera importante para mantener el juego activo.

La adquisición del equipo detrás de FiveM —plataforma de servidores de rol y las experiencias personalizadas—, marcó un punto de inflexión. Los modders dejaron de ser figuras incómodas para Rockstar y pasaron a ser parte del ecosistema de GTA V. De hecho, ya hay indicios que las experiencias de rol y los mods serán parte importante del ciclo de vida de GTA VI.

GTA es una de las franquicias más populares entre los modders

Por si te lo perdiste: Serie de The Last of Us sufre una baja para su temporada 3: este actor no regresará a la producción de HBO

Busca todas las noticias relacionadas con Grand Theft Auto V en esta página.

Fuente