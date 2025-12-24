Five Nights at Freddy’s 2 llegó a plataformas digitales en algunos países; dónde ver, precios, disponibilidad y más

La adaptación cinematográfica de FNAF 2 fue un éxito en cartelera, pero ya se encuentra en plataformas como Prime Video

Five Nights at Freddy’s 2 aterrizó en los cines de todo el mundo a principios de diciembre con una recepción mixta; mientras los fanáticos la amaron, los críticos profesionales la destrozaron con reseñas negativas. De cualquier forma, ya es posible ver la película desde la comodidad del hogar…en algunos países.

El filme live-action inspirado en la ahora clásica franquicia de videojuegos se anunció en 2024, poco después de que la cinta original se convirtiera en un fenómeno cultural. Esta secuela elevó la apuesta al traer de regreso al reparto original y presentar nuevos personajes, incluidos más animatrónicos.

La segunda entrega fue un éxito y tuvo un buen recorrido en taquilla, aunque fue incapaz de igualar el éxito de su antecesora; sin embargo, y en un movimiento difícil de explicar, Universal Pictures y Blumhouse Productions decidieron lanzar el largometraje de terror en formato digital a pocas semanas de su estreno en los cines.

Five Nights at Freddy’s 2 llega a plataformas digitales

FNAF 2 debutó oficialmente el 4 de diciembre en México, un día antes de su estreno en Estados Unidos y el resto del mundo. En apenas 3 semanas, recaudó más de $111 millones de dólares en su país natal y $93 millones de dólares en el mercado internacional, lo que da un total de más $202 millones de dólares.

A pesar de que la taquilla podría aumentar en los próximos días debido a que la película de terror aún se proyecta en cartelera, es probable que disminuya el ritmo debido a que ya está disponible para ver en formato VOD. Tal como se adelantó, el estreno en plataformas digitales tuvo lugar el pasado 23 de diciembre en algunos territorios.

Actualmente, es posible comprar y rentar Five Nights at Freddy’s 2 en Prime Video, Google Play y Apple TV. Aquellos que vivan en una de las regiones donde ya está disponible, deben saber que podrán rentarla durante 48 horas por $19.99 USD. Por su parte, comprar una copia digital tiene un costo de $24.99 USD.

Five Nights at Freddy’s 2 llegó a Prime Video, pero aún no está disponible en México

Actualmente, FNAF 2 no se encuentra en México en ninguna tienda, aunque la película ya aparece en la plataforma de Amazon con una leyenda que dice “la fecha de lanzamiento llegará pronto”; su precio en preventa es de $299 MXN. Deberemos permanecer atentos para conocer la fecha de lanzamiento para nuestro país y el resto de Latinoamérica.

FNAF 2 también tiene fecha de estreno en formato físico

De nueva cuenta, llama la atención que Universal Pictures tomó la decisión de estrenar Five Nights at Freddy’s 2 en plataformas digitales tan sólo 3 semanas después de su estreno en cines. De cualquier modo, parece que los planes de lanzamiento avanzan según lo previsto.

Los fanáticos coleccionistas deben estar atentos, pues la película de terror dirigida por Emma Tammi debutará oficialmente el 17 de febrero de 2026 en formato físico. Habrá ediciones 4K Ultra HD, Blu-Ray y DVD.

Adicionalmente, las copias de Five Nights at Freddy’s 2 incluirá material adicional que permitirá conocer el proceso creativo detrás de esta secuela. Entre los extras encontramos entrevistas con los actores, vistazos detrás de escena que muestran en acción a los dobles de riesgo y un tour por los escenarios donde se revelan algunos de los easter eggs ocultos en la película.

FNAF 2 se estrenará en formato DVD, 4K Ultra HD y Blu-Ray a inicios de 2026

