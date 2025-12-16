PlayStation Plus perderá estos juegazos de SEGA, Bandai Namco y más estudios a principios de 2026

Sony consintió a los usuarios de PlayStation Plus durante todo 2025. El servicio de suscripción recibió juegos muy interesantes, pero también hay que mencionar que perdió algunos títulos muy destacados durante los últimos 12 meses. Por supuesto, la rotación de contenido seguirá y ya conocemos los juegos que se despedirán de PlayStation Plus en enero de 2026.

Seguramente, la compañía ya prepara diversas para empezar el año; sin embargo, por ahora son un misterio. Lo que ya es una certeza es que el servicio perderá 4 atractivos juegos a principios de 2026. La lista incluye títulos de importantes estudios, como SEGA, Bandai Namco y destacadas compañías indies.

Entérate: SHIFT UP celebra el 10.º aniversario de Kojima Productions con un regalo muy especial

¿Qué juegos abandonarán PlayStation Plus en enero de 2026?

Los suscriptores de PlayStation Plus que son fans de Yakuza deben apurarse, pues una reciente entrega de la saga dejará de estar disponible en el servicio. Se trata de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, título de SEGA y Ryu Ga Gotoku Studio que es un spin-off de la serie. El título pone a los jugadores de nuevo en el papel de Kazuma Kiryu en una aventura que recibió reseñas positivas.

Los fanáticos de Gundam también deben aprovechar su suscripción en los próximos días, ya que SD Gundam Battle Alliance tiene los días contados. El juego de Studio Artdink y Bandai Namco reúne a los mejores mechas de la saga en un RPG de acción que recibió críticas mixtas. Los amantes de la saga celebraron la variedad de mechas y los combates, mientras que otros jugadores señalaron lo repetitivo que puede ser la experiencia.

Aclamados juegos dejarán PlayStation Plus a principios de 2026

PlayStation Plus perderá un aclamado indie de 2019. Nos referimos a Sayonara Wild Hearts, un título de ritmo y elementos de acción creado por Simogo y Annapurna Interactive. Recibió elogios por su estilo visual, su jugabilidad y, por supuesto, su banda sonora. Se convirtió en uno de los títulos más reconocidos de la distribuidora de juegos indies.

Por último, los usuarios de PS5 y PS4 tienen poco tiempo para disfrutar Monopoly Plus, la adaptación del popular juego de mesa. El título distribuido por Ubisoft recrea a la perfección las reglas tradicionales, pero le añade un factor interactivo que hace la experiencia muy divertida en compañía de otras personas. Todos los juegos mencionados dejarán PlayStation Plus el 20 de enero de 2026.

Quedan pocos días para disfrutar estos juegos con una suscripción

Te interesa: Team Cherry anuncia expansión DLC de Hollow Knight: Silksong y podrás jugarla gratis

PlayStation añadió todos estos juegos a su servicio en diciembre

PlayStation Plus cerraró el año con interesantes sorpresas. Como parte de los juegos mensuales, Sony anunció 5 atractivos lanzamientos: LEGO Horizon Adventures, Neon White, Killing Floor 3 y The Outlast Trials. Además, los suscriptores Essential, Extra y Deluxe tienen acceso a Synduality Echo of Ada.

Por si fuera poco, la compañía también anunció la llegada de importantes títulos, como Assassin’s Creed Mirage, Wo Long: Fallen Dynasty, Skate Story, Granblue Fantasy: Relink, Planet Coaster 2, Cat Quest III, LEGO Horizon Adventures, Paw Patrol: Grand Prix, Paw Patrol World, Soul Calibur III.

Algunos de los juegos que llegaron a PlayStation Plus este mes

La mayoría de los juegos llegaron al catálogo hoy, 16 de diciembre, así que los usuarios con una suscripción Extra y Deluxe ya pueden disfrutarlos. Por ahora, Sony no ha revelado cuáles serán los primeros juegos que añadirá a su servicio en 2026, pero se espera que los revele en un par de días.

Es buen momento para recordar que PlayStation Plus dejará de ofrecer juegos para PS4 a partir del próximo año. El servicio se enfocará en títulos para PS5 y, esporádicamente, ofrecerá alguna sorpresa para los usuarios de la consola de pasada generación. Sony tomó esta decisión ya que una gran parte de su base de usuarios ya dieron el salto a PS5.

Por si te lo perdiste: Marathon: Bungie y PlayStation revelan la nueva ventana de estreno, confirman su precio y comparten una buena noticia sobre los pases de batalla

Busca todas las noticias relacionadas con PlayStation Plus en esta página.

Fuente