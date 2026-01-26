“Fue devastador”. Actriz de doblaje se enteró de la cancelación del videojuego en que trabajó por Internet y no por la compañía que la contrató

Ubisoft sigue en picada y en días recientes se anunció la restructuración de la compañía. Esto significó la cancelación de varios proyectos en desarrollo. Entre ellos está el remake de Prince of Persia: The Sands of Time que, al final, no verá la luz pese a la expectativa de los fans. La cancelación de un videojuego es triste, pero más la manera en que los creadores y talentos que forman parte del proyecto se enteran de la noticia. Tal es el caso de una actriz de doblaje que se enteró del final del proyecto por Internet y no por una comunicación interna y oficial.

Ubisoft puso fin al remake de Prince of Persia: The Sands of Time

Eman Ayaz, actriz de doblaje, descubrió que el videojuego en que trabajó se canceló: se especula que es Prince of Persia: The Sands of Time

La cancelación del remake de Prince of Persia: The Sands of Time ya resuena en otras áreas y una de ellas es la del talento que participó en su desarrollo.

Durante una transmisión en su canal de YouTube, la actriz de doblaje Eman Ayaz reveló una noticia triste. Aseguró que se enteró de que el videojuego en que trabajó por 3 años se canceló por Internet y no por algún comunicado de la empresa para la que trabajó.

La actriz describió el momento como el “más devastador que ha vivido”. Contó que recibió un mensaje de su hermano quien le preguntó si se encontraba bien. Ella respondió que sí, pero en ese momento recibió un enlace a la noticia de la cancelación del videojuego en que participó.

Aunque no reveló el nombre, todo apunta a que se trata del remake de Prince of Persia: The Sands of Time. El esperado juego de Ubisoft se canceló luego de la restructuración de la compañía y de que se decidiera que no cumplía con los estándares de calidad necesarios tras años de desarrollo.

La actriz reveló que el proyecto de Ubisoft estaba listo para promocionarse

Uno de los detalles más polémicos de esta cancelación tiene que ver con el estado de avance que tenía el remake. Reportes aseguran que estaba cerca de finalizar su desarrollo.

Eman Ayaz reveló que hace un par de meses trabajó en contenido promocional, por lo que le sorprendió que al final se cancelará así sin más. Justamente, esta es la pista que casi confirma que se trata del remake del remake del remake de Prince of Persia: The Sands of Time.

Un reporte de Insider-Gaming señaló hace tiempo que el proyecto iniciaría su campaña promocional en diciembre de 2025 y probablemente saldría en enero de 2026. Luego, se filtró información sobre un retraso y esto ubicó la nueva ventana de lanzamiento en marzo de este año. Sin embargo, la realidad fue diferente y Ubisoft decidió cancelarlo.

