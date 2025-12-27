Gratis: popular juego inspirado en Pokémon está disponible con 100% de descuento para PC por tiempo limitado

Pokémon ha inspirado una infinidad de juegos, pero pocos han logrado sobresalir y evadir la sombra de la popular franquicia. Si te fascina el concepto de atrapar y combatir con monstruos, entonces debes aprovechar una atractiva promoción para conseguir gratis uno de esos títulos que destacó y se diferenció del concepto de la saga de Game Freak y Nintendo.

El título para PC retoma varios aspectos de Pokémon, pero tiene particularidades que hacen que valga la pena darle una oportunidad. Si te interesa, debes saber que la promoción sólo estará disponible por las próximas 24 horas, así que tienes el tiempo limitado para conseguirlo con 100% de descuento y así ahorrarte más de $200 MX.

Entérate: Logan Paul subastará la carta más valiosa y rara de Pokémon

Cassette Beasts está disponible gratis para PC

Los miembros de Bytten Studio son apasionados de los combates con monstruos coleccionables. Hace algunos años, se propusieron el reto de crear un juego con lo mejor de Pokémon, pero con un giro musical. Fue así como nació Cassette Beasts, título que debutó en 2023 con reseñas muy positivas en plataformas como Steam y en consolas.

El concepto del juego te resultará muy familiar, pues consiste en combatir con monstruos en peleas por turnos. Sin embargo, tiene un giro particular: en lugar de invocarlos como en otros títulos, tu personaje se transformará en ellos por medio de casetes de música. El juego se distinguió por su sistema de combate flexible y su estilo visual pixel art, que recuerda a los antiguos juegos de Pokémon.

El juego ofrece una experiencia que te resultará familiar, pero con peculiaridades únicas

Cassette Beasts te transporta a Nueva Wirral, una isla aislada y misteriosa que deberás explorar para encontrar todas sus criaturas y descubrir sus secretos. Las habilidades de tus criaturas serán muy útiles para conocer la región, resolver acertijos y acceder a zonas que, de otra forma, permanecerían ocultas.

Si el concepto del juego te parece atractivo, entonces debes saber que Cassette Beasts está disponible gratis en la Epic Games Store. La tienda ofrece el RPG sin costo durante las próximas 24 horas. Esto como parte de su promoción de regalos por la temporada de fiestas. El RPG estará disponible con 100% de descuento hasta mañana, 28 de diciembre, a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México.

El juego tiene más de 120 criaturas y miles de fusiones

Te interesa: Quería acabar con las consolas, pero se despide con más pena que gloria: quedan pocos días para actualizar el control de Google STADIA

¿Qué ofrece Cassette Beasts y por qué es diferente de Pokémon?

Cassette Beasts parte de una idea que puede parecer familiar para los fans de Pokémon, pero rápidamente deja claro que juega con otras reglas. Además del concepto de transformarte en los monstruos, el juego independiente tiene otras diferencias fundamentales con la popular franquicia de Nintendo.

Una de las novedades que propone Cassette Beasts es un sistema de fusiones. En lugar de evolucionar, las criaturas se pueden mezclar en pleno combate para crear monstruos más poderosos. Además, hace un mayor uso de las habilidades de las criaturas fuera de los combates, que son principalmente útiles para transportarse y resolver acertijos.

Por otro lado, Cassette Beasts se aleja del viaje clásico del entrenador que viaja por el mundo para ser el mejor. El título te lleva a una misteriosa isla habitado por criaturas de todo tipo y tu objetivo es descubrir el misterio detrás de ellas. Ahora que Cassette Beasts está disponible gratis, es el momento ideal para conocer su interesante propuesta.

Cassette Beasts está disponible gratis por tiempo limitado

Por si te lo perdiste: ¿Te pueden quitar un juego de PlayStation de tu librería digital? Sony elimina un título ofrecido gratis por error

Busca más noticias relacionadas con el PC gaming en esta página.