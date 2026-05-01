Gratis: Xbox sorprende a sus jugadores con varios regalos para celebrar su 25.° aniversario y el inicio de una nueva era para la marca

A pesar de su historia llena de altibajos, Xbox se mantiene vigente como uno de los pilares más importantes de la industria. Este año es muy especial para la marca, pues intentará recuperar su esencia bajo el liderazgo de Asha Sharma y, a la vez, celebrará su 25.° aniversario. La compañía se adelantó a los festejos y preparó una agradable sorpresa que ya está disponible gratis para todos sus fans.

La nueva jefa de Xbox puso manos a la obra y empezó con su gestión con cambios importantes. Uno de sus objetivos es darle frescura a la identidad de la marca, así que uno de sus primeros movimientos fue renovar su icónico logo. Xbox lo presumió en atractivos regalos que tiene para sus jugadores.

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Xbox ofrece gratis varios regalos para celebrar su historia

El próximo 15 de noviembre, Xbox celebrará 25 años de historia en la industria de los videojuegos. La compañía ya prepara varias sorpresas para festejar en grande, como el lanzamiento de nueva entregas de sus franquicias más icónicas. Además, sigue trabajando en Project Helix, su próximo hardware que promete redefinir el concepto de consola.

La división de videojuegos de Microsoft aún está en una posición bastante inestable, pero eso no le impide consentir a sus fans de hueso colorado. Xbox preparó una sorpresa para quienes han sido testigos de toda su historia y para quienes confían en su futuro. Tras varias peticiones de la comunidad, Asha Sharma decidió homenajear la historia de Xbox con varias sorpresas que ya están disponibles gratis.

Los jugadores de Xbox Series X|S y Xbox One pueden conseguir sin costo fondos dinámicos, así como imágenes y fondos de perfiles basados en los diversos logos que ha tenido la marca hasta ahora. Incluso, es posible conseguir gratis imágenes con el logo actualizado de Xbox, que reúne el pasado, el presente y el futuro de la marca.

Un recorrido por la historia de la marca a través de sus logos

Hay 4 fondos dinámicos para que los jugadores personalicen su consola con un toque de su época favorita de la compañía. Muestran las variantes que tuvo el logotipo durante la era del Xbox original, el Xbox 360, el Xbox One y, por supuesto, en la de Xbox Series X|S. Para conseguirlos gratis, basta con ir a la configuración de fondos de las consolas de Microsoft.

La llegada de Halo: Campaign Evolved, Forza Horizon 6 y Gears of War: E-Day forman parte de los festejos por el 25 aniversario. Por supuesto, la compañía está preparando otras sorpresas que, seguramente, conoceremos durante la temporada fuerte de anuncios. Abajo puedes ver un video que muestra el fondo dinámico con el logo actualizado de Xbox.

Microsoft has released a new 'We are Xbox' dynamic background for the Xbox Series X|S https://t.co/mbWSQQPU8k pic.twitter.com/Vml59K8gMA — Idle Sloth (@IdleSloth84_) May 1, 2026

El plan de Asha Sharma para salvar Xbox

La nueva jefa de Xbox tiene un plan bien definido para que la división de juegos recupere todo ese brillo que ha perdido con el paso de los años. Asha Sharma está comprometida con el hardware, así que Project Helix será su apuesta fuerte para demostrar que las consola son el principal enfoque de Microsoft.

Una de las metas de la directiva es hacer que la empresa “sea un gran lugar para desarrolladores y jugadores”, por lo que prepara cambios importantes en todo el ecosistema de la marca. De esta forma, hará que la experiencia de juego y de creación de contenido sea aún más accesible. También quiere más juegos, por lo que reforzará Xbox Game Studios lejos de la inteligencia artificial, y adelantó que podría haber más adquisiciones.

Sharma también revisará la estrategia multiplataforma, pues sabe que los fans quieren tener juegos exclusivos. Otro de sus objetivos es hacer que Xbox Game Pass sea aún más accesible tras los recientes ajustes de precio. Recientemente, aceptó que los resultados financieros de Xbox son decepcionantes, así que trabajará para reforzar el negocio en sus áreas más débiles.

La compañía pasará por una reestructuración mientras llega la nueva generación

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