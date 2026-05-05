Halo Infinite da señales de vida y lanza nuevo modo PvE: ya puedes jugar Firefight: Gauntlet

Uno de los apartados en que Halo Infinite quedó a deber es el de su multijugador. La debacle de 343 Industries impidió que el componente en línea de esta nueva entrega se pusiera a la par de las tendencias y expectativas actuales. Sin embargo, la campana todavía no suena para el malogrado título.

Hace unos momentos, Halo Studios anunció el lanzamiento de un nuevo y atractivo modo multijugador. Firefight: Gauntlet busca reunir lo mejor del pasado con el presente y la mejor noticia es que ya puedes jugarlo desde este momento.

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Halo Infinite estrena modo de juego. ¿De qué trata Firefight: Gauntlet?

Halo Infinite sigue vivo y muestra de ello es el lanzamiento inmediato de su nuevo modo multijugador Firefight: Gauntlet. Se trata de una versión novedosa que tiene como base el modo tradicional Firefight que los fans conocen de Halo 3: ODST y suma elementos de supervivencia y avance continuo.

En este caso, la apuesta de Halo Studios es un modo PvE con escuadrones de Spartans de hasta 4 miembros. Cada escenario cuenta con objetivos de eliminación, niveles de dificultad y duelos contra muchos jefes.

Al respecto, el equipo de desarrollo señala:

“Mientras enemigos interminables se lanzan desde todos lados, la única esperanza de tu equipo es eliminar a los jefes de cada arena para detener a sus refuerzos y avanzar al siguiente encuentro. El combate se extiende por 5 mapas conectados por una zona de suministros donde puedes recoger munición y equipo, tirar para conseguir armas de potencia o subir de nivel tus mejoras personales (Velocidad, Resistencia, Regeneración y Daño) para el embate que viene”.

Asimismo, se reveló que los jugadores del escuadrón tendrán la oportunidad de mejorar sus estadísticas y tomar todo el equipo necesario entre rondas para sobrevivir y avanzar en el siguiente escenario.

The Gauntlet is here!



A new Firefight mode drops in Halo Infinite today: Five rounds of endless enemies, progressed only by defeating bosses, guaranteed to put even the strongest Fireteams to the test.



Think you can handle the heat? ⚔️ pic.twitter.com/vxraA2jQkX — Halo (@Halo) May 5, 2026

¿Cuándo debuta este modo de juego?

La noticia más emocionante es que se trata de un lanzamiento inmediato. De acuerdo con la información, Firefight: Gauntlet ya está disponible en el multijugador de Halo Infinite desde este momento.

Este lanzamiento marca el regreso de los lanzamientos de contenido para el juego más reciente de la icónica franquicia de Xbox. La última gran actualización fue Operation: Infinite que se lanzó en noviembre de 2025.

Tras el anuncio, los fans de Halo respondieron de inmediato en redes sociales con sorpresa y agrado por la llegada del nuevo modo de juego. Tras las dificultades que atravesó el proyecto en su desarrollo y después de su lanzamiento, se pensó que no había más que esperar, solo el soporte necesario para que el título y su multijugador se mantuvieran vigentes. Sin embargo, la novedad ya está aquí y la comunidad piensa que podría haber más noticias de este tipo en el corto plazo.

New Infinite content in 2026!! pic.twitter.com/dVELjwqJ8L — TommyNiz (@TNIZ869) May 5, 2026

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