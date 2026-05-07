Halo: vacante revela detalles sobre el futuro de la franquicia de Xbox, ¿qué es Halo Next?

Halo Infinite recibió nuevo contenido de la nada y cada vez falta menos para la llegada de Halo: Campaign Evolved. Luego de una fuerte crisis, la franquicia insignia de Xbox por fin está dando señales de vida y, al parecer, Halo Studios prepara más sorpresas. Recientemente, una vacante reveló más detalles sobre el futuro del Master Chief y un nuevo proyecto conocido como Halo Next.

Es un hecho que el remake del juego original es sólo uno de los proyectos que el estudio tiene entre manos. Desde hace meses, se especula con que la próxima entrega principal de la saga viene en camino y que también podría haber un nuevo título multijugador. Gracias al insider Rebs Gaming, conocemos más detalles sobre uno de estos rumoreados proyectos.

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Surgen pistas de Halo Next y el futuro del Master Chief

Halo Infinite fue un proyecto sumamente ambicioso, pero fracasó en todos los sentidos. El título de 343 Industries estaba destinado a ser una plataforma para el futuro de la saga. La idea original era que se mantuviera vigente por lo menos durante 10 años, pero su desarrollo se vio interrumpido por una profunda crisis dentro del estudio.

Desde 2021, Rebs Gaming ha compartido detalles sobre el futuro de la saga antes de los cambios en la compañía. El plan original era hacer una secuela de Halo Infinite y ofrecer una nueva campaña a los jugadores. Supuestamente, Joseph Staten, creativo que estuvo a cargo de la IP, se refería al proyecto como Campaign Next.

Con el paso de los años, 343i se convirtió en Halo Studios y sus planes cambiaron. En un nuevo reporte, Rebs Gaming sugirió que la compañía sigue trabajando en una nueva campaña; sin embargo, todo indica que se descartó gran parte de la planeación original, donde los Eternos iban a ser muy importantes para la secuela.

El futuro de Halo cobra más forma

Otras pistas viene de una vacante que Microsoft publicó el pasado 6 de mayo. Lo que la compañía dio a conocer es que busca un director de diseño narrativo para Halo Studios. El elegido ayudará a “definir y construir la experiencia narrativa de Halo Next, incluyendo la estructura de la historia de la campaña, el tono, los arcos de los personajes y la integración narrativa en el juego”.

Rebs Gaming sostiene que Halo Next es el nombre clave de la próxima aventura principal del Master Chief. Le llama la atención que su nombre sea una reminiscencia de “Campaign Next”; sin embargo, no está seguro de si los Eternos serán parte clave de la historia.

Más remakes de la saga también podrían venir en camino

Al parecer, Halo Studios no sólo apunta al futuro de la franquicia, pues también desea dar un vistazo a su pasado. Campaign Evolved traerá de regreso el juego de Bungie con múltiples mejoras. Este lanzamiento también implicará la llegada del Master Chief a PlayStation 5, como parte de la estrategia multiplataforma de Xbox.

Rumores recientes aseguran que Halo: Campaign Evolved no será el único remake de la saga. Hay indicios de posibles relanzamientos de Halo 2 y 3, considerados por muchos algunos de los mejores títulos de la franquicia. Rebs Gaming aseguró que ambos proyectos están en la fase inicial de desarrollo, así que tardarían en debutar.

Por si fuera poco, se dice que Halo Studios apostará por una de las tendencias populares de la industria: los shooters de extracción. Informes sugieren que la compañía abandonó sus ambiciones por los Battle Royale y que buscará competir contra títulos como Arc Raiders y Marathon.

Varios proyectos de la saga vendrían en camino

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