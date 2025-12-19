Hideo Kojima dice que el más reciente trailer de OD oculta un secreto que los jugadores sólo descubrirán si lo ven “100 veces”

OD es uno de los proyectos más misteriosos de Hideo Kojima hasta ahora. Sabemos que es un juego de terror y conocemos a algunos de sus protagonistas; sin embargo, su jugabilidad —descrita por el desarrollador como algo nunca visto— aún es un gran misterio. El jefe de Kojima Production está seguro que, con algo de esfuerzo, los jugadores pueden descubrir cómo es y qué ofrecerá su nuevo título.

De hecho, el creativo japonés dio una pista para que sus fanáticos inicien su búsqueda y armen el rompecabezas de OD. Reveló que “Knock”, el más reciente trailer, oculta algo importante relacionado con el concepto general del título de horror y el tipo de experiencia que ofrecerá cuando esté disponible. Sin embargo, afirmó que la pista no será nada fácil de encontrar.

Hideo Kojima suma más misterio a OD y lanza un desafío a los jugadores

Durante una reciente entrevista con Nikkei Xtrend (vía GamingBolt), Hideo Kojima habló de nuevo sobre OD, su juego de terror financiado por Microsoft y Xbox. El creativo sugirió que el título es más que una experiencia de terror, e incluso, dio a entender que supera las barreras de un videojuegos tradicional.

El desarrollador mantiene el secretismo alrededor de su título, pues evitó revelar cuáles serán sus innovaciones y los componentes básicos de su jugabilidad. Únicamente reiteró que OD utiliza nuevas tecnologías que fueron posible gracias al apoyo de Xbox.

“Creo que cuando ves OD por primera vez parece una experiencia de terror, pero el sistema que utiliza no es convencional. Todo está hecho en un motor de juego, y un juego sigue siendo un juego, pero aun así se trata de un sistema como ningún otro. Por eso construimos un medio completamente nuevo junto a Microsoft”.

En tono de broma, mencionó que no puede revelar mucho sobre el proyecto , pues Phil Spencer —jefe de Microsoft Gaming—, se enojaría. Lo interesante es que aseguró que los jugadores pueden descubrir por sí mismo detalles sobre la propuesta del juego. Aseguró que el más reciente trailer oculta varias pistas del concepto final del proyecto.

Kojima añadió que encontrarlas no será sencillo, y que los jugadores necesitarán ver al trailer al menos 100 veces para intuir de qué se trata. Asimismo, mencionó que el mensaje “para los jugadores y los screamers” que se muestra en el video también es una pista valiosa, pero no explicó los motivos.

“No puedo decir nada más o el señor Phil [Spencer] se enfadará conmigo. Pero en realidad, si ves el tráiler teaser muchas veces, hay una pista. No puedo decir cuál es, pero si lo ves 100 veces… Al final del tráiler se lee ‘para los jugadores y los screamers’. Eso también es una gran pista”.

¿Cuál es el papel de Xbox en el desarrollo de OD?

En The Game Awards 2023, Xbox anunció con bombo y platillo su colaboración con Hideo Kojima. El creativo japonés también celebró la alianza con la división de juegos de Microsoft, pues le daría la oportunidad de crear algo único para la industria.

El primer comunicado del proyecto revela que Xbox Game Studios está implicado en el desarrollo de OD. Kojima asegura que la tecnología en la nube de Microsoft es fundamental para que el título sea una realidad, lo que despierta aún más dudas sobre su concepto. El creativo aseguró que trabajar con Xbox le permitirá crear “una nueva forma de medios”.

“Estamos trabajando con Xbox Game Studios y su tecnología de juegos en la nube para asumir el desafío de crear un estilo de juego único, inmersivo y totalmente nuevo, o más bien, una nueva forma de medios”

OD promete ser una experiencia nunca vista en los videojuegos

