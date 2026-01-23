Jugar en Steam te puede dar trabajo: estudio de Palworld sólo contrata gamers con muchas horas de juego

¿Quién dice que jugar videojuegos no te da trabajo? Pocketpair, estudio de Palworld, exige que sus aspirantes a diseñadores tengan una gran experiencia como gamers. Takuro Mizobe, gerente ejecutivo de la compañía, detalló su proceso para fichar a nuevos talentos y crear títulos llamativos.

Una de las reglas del estudio es que los aspirantes muestren sus bibliotecas de Steam y cuántas horas han jugado. De lo contrario, su currículum ni siquiera será tomando en cuenta para el resto del proceso de selección. De esta forma, Pocketpair garantiza que los diseñadores de sus títulos sean jugadores realmente apasionados.

Debes ser un verdadero jugador para trabajar en el estudio de Palworld

Pocketpair ganó mucha relevancia en la industria japonesa tras el enorme éxito de Palworld. Su conflicto con Nintendo y The Pokémon Company también los posicionó como uno de los nombres más reconocidos por los jugadores durante los últimos meses. Por supuesto, el talento de sus desarrolladores es otra de las razones de su popularidad.

Takuro Mizobe usó sus redes sociales para compartir algunos detalles sobre el proceso de contrataciones en Pocketpair. Para sorpresa de todos, el directivo reveló que los candidatos a diseñadores de juegos deben comprobar su experiencia como gamers. Durante las entrevistas, la compañía exige que los aspirantes muestren su biblioteca de Steam y los títulos que más han disfrutado.

Jugar en Steam una gran variedad de títulos es requisito para trabajar en Pocketpair

La segunda fase consiste en que los interesados en el puesto analicen sus títulos más jugados. Esto implica que deben detallar sus mecánicas y sus sistemas principales. También deben analizar las decisiones de diseño y explicar qué hace único a cada juego frente a otros títulos del mismo género.

“Si un solicitante no ha jugado ningún juego de Steam, en principio lo descartaremos. Queremos que nuestros compañeros jueguen títulos independientes que sólo están disponibles en Steam”.

El estudio también brinda oportunidades a los aspirantes que juegan principalmente en PS5 y Xbox Series X|S. De la misma forma, les solicita una captura de pantalla para mostrar sus horas de juego en ambos sistemas. Pese a ello, Mizobe dejó claro que le dan preferencia a los candidatos que juegan en Steam, debido a la variedad de títulos que tiene la plataforma de Valve.

Pocketpair rechaza los juegos hechos con inteligencia artificial

Anteriormente, el estudio japonés también dejó clara a su postura sobre los juegos hechos con inteligencia artificial o que buscan impulsar ciertas tecnologías. John Buckley, director de comunicaciones y gerente de publicación del estudio, externó su rechazó a los títulos que usan IA generativa en su desarrollo.

El directivo también despotricó contra los juegos basados en la cadena de bloques y aquellos relacionados con los polémicos NFT y la Web3. Buckley afirmó que no apoyarán ningún proyecto relacionado con dichas tecnologías, así que su rama de distribución y sus desarrolladores deben mantenerse alejados de este tipo de proyectos.

“La gente va a decir que estoy mintiendo, pero estos son sólo los hechos concretos. No creemos en ello. Somos muy sinceros al respecto. Si te gustan las cosas de IA o tu juego es Web3 o usa NFT, hay muchos editores, pero no somos el socio adecuado para eso”.

El estudio no cree en los proyectos potenciados por IA

